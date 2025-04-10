報讀小一｜王錦輝入學簡介會門票被炒賣　總校長：正商討方法杜絕

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學於5月10日舉行小一入學簡介會，昨（9日）開放報名後，網上拍賣平台出現炒賣門劵，索價380元。對於本來免費的簡介會門票被炒賣，王錦輝中小學總校長陳偉佳表示，這些商業行為扭曲了簡介會的原意，令有心家長無法親臨學校，認為炒賣者「攞咗人哋有需要嘅嘢」，對此感到遺憾。他又說，發現炒賣情況後，已馬上在報名頁面加上「不允許出售／轉售」的免責聲明，亦正商討方法，以杜絕炒賣源頭。校方稱，已將事件通報予教育局沙田分部。



教育局回覆查詢時表示，已接獲該校通報，校方亦已在網頁上刊登聲明，強調有關門票不可作銷售用途。教育局指，已提醒學校需檢視現行開放日門票登記機制，並改善活動的登記安排。



直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學於5月10日舉行小一入學簡介會，昨（9日）開放報名後，網上拍賣平台出現炒賣門劵，售價380元。（網上拍賣平台Carousell截圖）

同一平台亦出現港大同學會小學的入學簡介會的門票，售價200元。（網上拍賣平台Carousell截圖）

Carousell出現王錦輝簡介會門票賣$380、港大同學會小學門票$200

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學於5月10日舉行兩場2026/27小一入學簡介會，昨日（9日）上午10時開始接受網上登記。不過，其後網上拍賣平台Carousell出現一張炒賣門劵，售價380元。另外，同一平台亦出現港大同學會小學的入學簡介會的門票，售價200元。

王錦輝校方：持QR code就能入場 不用核對身份

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小學部高級副校長（小學部總監）李家榮表示，其校的入學簡介會一直很受歡迎，但之前不曾發現有人轉售門票。他指，任何人都可以申請門票，只要持QR code就能入場，不用核對身份，校方已將事件通報予教育局沙田分部。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。（資料圖片/黃寶瑩攝）

有3000個名額 總校長陳偉佳批評炒賣行為扭曲簡介會原意

王錦輝中小學總校長陳偉佳表示，全日簡介會有3,000個名額，昨開放報名後，下午場約5分鐘就爆滿，上午場亦10分鐘就滿額。對於本來免費的簡介會門票被炒賣，陳認為這些商業行為扭曲了簡介會的原意。他說，相信不少家長很有誠意想來學校參觀和了解，卻被炒賣者「攞咗人哋有需要嘅嘢」，對此感到遺憾。

對於無法出席簡介會的家長和學生，他指簡介日完結後，會將當日資訊及簡報上載至學校網站，以供閱讀。他強調學校正審視情況，如有進一步資訊會再發放。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳。（資料圖片）

陳偉佳表示，學校無法在入場時辨識被炒賣的門票，正商討方法，期望杜絕炒賣的源頭。他又稱，發現炒賣情況後，已馬上在該頁面加上免責聲明，以作警惕。聲明提及，門票僅限通過線上報名系統成功登記的家長使用，並不允許出售 / 轉售門票與門票出售 / 轉售相關的金錢交易，同時對於透過其他途徑購買的門票不會承擔任何責任。

至於炒賣原因是否關乎人才計劃子女的入學需求增加，陳偉佳回應道「可能都有啲」，指近年人才子女入讀人數有增加，本學年中小學部一共有約20人，但有關需求並非「一窩蜂」。

教育局回覆查詢時表示，已接獲該校通報，校方亦已在網頁上刊登聲明，強調有關門票不可作銷售用途。（資料圖片）

教育局：已接獲通報 繼續與校方保持聯絡

教育局回覆查詢時表示，已接獲該校通報，校方亦已在網頁上刊登聲明，強調有關門票不可作銷售用途。校方會透過學校網頁及其他學校刊物發布學校資訊及簡介會內容，以供未能獲取門票的人士參考。

教育局表示，已提醒學校需檢視現行開放日門票登記機制，並改善活動的登記安排。教育局會繼續與校方保持聯絡，以提供適切的支援和意見。