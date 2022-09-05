升小備戰｜王錦輝中小學設3輪面試　副校長：最想學生禮貌有自信

撰文：張瑋婷
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香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學創校短短16年，已因其「十二年一貫」的教學模式而深受家長歡迎，學校2023/24年度小一入學申請原定於今年6月12日截止，卻因收到創新高的逾7,200份報名表格，需要將入學申請截止日期延後兩日。01親子「升小備戰系列」今次邀請到香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的陳偉佳總校長、以及莊曉莉高級副校長暨小學部總監，分享學校獨特的課程設計特色，並公開入學面試貼士，讓家長在疫情之下，也可以了解學校的第一手資料。

攝影：黃寶瑩
攝錄：葉思雅（部分片段由受訪者提供）
剪接：吳梓翹

12年課程　不設呈分試直接升中

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱「王錦輝中小學」）是全港第一間由本地大學營辦的附屬學校，實行「十二年一貫」的教學模式，即學生由小一入學起，可直接完成小學至高中的課程，期間不間斷、不經呈分試選拔。陳偉佳總校長形容，這種模式有效紓解學生的升中壓力，亦可讓學生更專注學習，在不同領域中探索更多可能性。

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作為「一條龍」學校，王錦輝中小學將12年課程分成小學、初中及高中3個學習階段，全校共有60班，每級設5班，每班約33人。學校重視學生兩文三語發展，除了中文以普通話教學外，其餘八成學科均以英文授課，並安排五至八年級的初中生學習第三語言，從小培養學生語文能力。

增設「創科學習中心」推動STEAM學科

學校近年積極推動STEAM學科，安排學生每星期進行STEAM課堂，學習編程等知識，校方亦於軟件及硬件上不斷更新，於今年5月才啟用的創科學習中心更配備大型沉浸式學習廳，透過AR及VR技術，讓學生突破地理界限學習。為實踐「全人為本，學子為先」的辦學使命，學校致力培養學生藝術發展，建成新演奏廳，讓學生可以多方面發展潛能。

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為家長辦學堂工作　鼓勵家長子女一起成長

學術發展以外，王錦輝中小學亦非常重視學生的心靈成長。作為一所基督教學校，校方不時舉辦聖誕節及復活節崇拜、聖經故事分享等學校活動，以培養學生的靈性發展。莊曉莉副校長表示：「我們相信每一位孩子也是獨一無二，學生在發展自己所長的同時，也需要心靈成長，好讓他們將來面對挑戰及困難時，可以用正面積極的態度面對。」

校本的生命教育課程以正向教育為藍本，莊副校長指，同學可透過「用心看生命」、「感恩時刻」等學習活動及老師分享，建立正向積極的人生觀。她續指，家長在學生的生命成長中亦扮演相當重要角色，因此校方亦舉辦了不同的家長學堂工作坊，讓家長從不同活動中，理解學生身心靈、成長的不同需要，陪伴子女一起成長。

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設三輪面試　首輪須拍片及交Portfolio

王錦輝中小學設三輪面試，首輪面試以拍短片及Portfolio（個人履歷）為主，家長需為小朋友拍攝一段3分鐘短片，內容為1分鐘中文講故事、1分鐘英文講故事和才藝表演；而個人檔案則只接受不多於4頁的單面A4紙。莊副校長表示，學校重視同學的語文能力，亦相信小朋友都喜歡閱讀，對學習充滿自信和好奇心，所以希望小朋友能投入地完成面試中的任務。而為確保同學的表現能得到公平及一致的評核，校方將安排兩位老師分別為Portfolio及短片進行評審。

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次輪面試將於9月進行，校方會邀請約2,000位同學到校進行實體面試，並獨立面見學生，過程大約30分鐘，內容主要了解小朋友語文能力、社交能力、自理能力、創作力及思維能力等。完成次輪面試後，校方將邀請約600個合資格家庭出席第三輪面試，屆時學校主任及副校長們會一同面見家長及學生，就親子關係、家庭支援與學校理念方面作出更深入認識。

家長可以自由選擇以廣東話、英語或普通話面試，莊副校長分享：「我們建議家長為小朋友挑選他們在家中的常用語言，讓他們在面試過程中表現得更加自信。面試時，老師希望看到小朋友自然、有禮貌、有自信，願意跟其他人合作和分享，勇於表達，展現他對學習的興趣及好奇心；而選擇學校也不是學校單方面的決定，家長需要充分了解學校的辦學理念、教學模式及課程安排，為子女作出合適的決定。」

莊副校長建議家長為子女做好心理準備

對於有不少家長會為子女安排上面試班，希望改善面試表現，莊副校長認為，每個小朋友的需要也不一樣，家長應視乎小朋友情況安排，但也應提早做好心理準備，「小朋友年紀尚輕，身處陌生環境未必能發揮到應有的能力，所以家長宜及早為子女做好準備，例如跟小朋友一起到學校網頁了解學校特色，或在家中模擬面試情景，讓小朋友有心理準備；亦可在面試帶子女到學校附近視察環境，幫助小朋友適應、減低憂慮，讓他們在面試當日盡情發揮，表現自己。」

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（黃寶瑩攝）

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

地址：沙田安睦里6號
電話：2637 2277（小學部）／2637 2270（中學部）

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