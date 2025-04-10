特朗普關稅｜港商擬停美國業務轉其他市場　貿發局：開拓東盟中東

中美大打關稅戰，特朗普政府加徵中國產品關稅125%，在內地設廠港商大受影響。有香港公司表示，之前會出口產品到美國，營業額佔公司業務約10%，公司預料新關稅政策會對美國業務造成很大影響，正尋求逐步將業務轉移至其他市場。



貿易發展局副總裁張淑芬指，政府將發掘更多新興市場，如東盟及中東等；貿發局亦會做更多推廣，以應對挑戰。



貿易發展局指7大展覽和會議預期迎來來自超過30個國家及地區、約6,000家展商。（盧翊銘攝）

貿易發展局指7大展覽和會議預期迎來來自超過30個國家及地區、約6,000家展商。（盧翊銘攝）

貿發局將於4月下旬舉行七項涵蓋時尚生活產品及授權領域的活動，包括香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展、香港時裝節、香港國際印刷及包裝展、香港奢侈品包裝展、香港國際授權展以及亞洲授權業會議，有超過30個國家及地區、約6,000家展商參加。

貿發局今日公布，將於4月下旬舉行七項涵蓋時尚生活產品及授權領域的活動。（盧翊銘攝）

貿發局今日公布，將於4月下旬舉行七項涵蓋時尚生活產品及授權領域的活動。（盧翊銘攝）

貿發局今日向傳媒介紹時尚生活產品及授權領域的活動展商的產品。（盧翊銘攝）

該局表示，香港時尚家品及家紡展增設樂齡科技生活館，展出超過10家本地企業的樂齡科技產品和創新方案；香港時裝節推全新焦點展區NEXT@Fashion InStyle，匯聚全球約60家物料供應商展示先進時裝物料，並邀得五位本地設計師以創新物料設計時裝；香港國際授權展將有30多個熊貓主題IP參展，兩間埃及博物館亦首次參展。

Moral Bags電子商務市場推廣部經理崔小姐指，公司會出口商品到美國，預料新關稅政策會對業務造成很大影響。（盧翊銘攝）

香港品牌袋商正尋求逐步將美國業務轉移至其他市場

香港品牌Moral Bags生產背包、斜挎包、手提包及寵物配件。其電子商務市場推廣部經理崔小姐指，公司會出口商品到美國，營業額佔公司業務約10%。公司預料新關稅政策會對業務造成很大影響，但目前很難預料實際影響，所以正尋求逐步將業務轉移至其他市場，現時最關注亞洲市場，如香港、日本、台灣及新加坡等。

台灣筆生產商有7成業務在美國 評估90日後需否撤出美國市場

台灣公司「Ron Huw Industries」將回收衣物轉化成一種新物料，並製成筆。公司負責人謝佩均指，公司已訂立一個90日的評估期，以評估關稅戰對業務的影響；若影響很大，將撤出美國市場。

謝表示，雖然公司有7成業務也在美國，但公司主要目的是推廣永續概念，而非牟利，「所以如果美國關稅影響到消費者，我們將尋求轉到其他市場，例如亞洲或歐洲，讓更多人認識到我們的產品。」

商界立法會議員林健鋒形容「呢幾個月會好痛苦」。（盧翊銘攝）

林健鋒：港商呢幾個月會好痛苦

商界立法會議員林健鋒指，因應美方大加關稅，與美國商户做生意的香港商户也會被迫分擔多了的開支，形容「呢幾個月會好痛苦」，亦預料港商將有不少業務流至其他市場。

貿發局副總裁：港商要專注做好產品

貿發局副總裁張淑芬呼籲港商不要自亂陣腳，專注做好產品。她指政府將發掘更多新興市場，如東盟及中東等；貿發局亦會做更多推廣，以應對挑戰，例如局方將於4月下旬舉行7項涵蓋時尚生活產品及授權領域的活動，包括香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展、香港時裝節、香港國際印刷及包裝展、香港奢侈品包裝展、香港國際授權展以及亞洲授權業會議，預計7大展覽和會議預期迎來來自超過30個國家及地區、約6,000家展商。

貿發局副總裁張淑芬指，政府將發掘更多新興市場，如東盟及中東等。（盧翊銘攝）

7項展覽及會議參展商少七分一 張淑芬：因同時舉行致地方不足

7項展覽和會議去年有約7,000家展商，今年少了近1,000家。張淑芬解釋，今年的7項展覽和會議也在同一時期舉行，即使動用亞博，地方仍不足。她說：「展商數目冇咁重要，有位嘅展商帶啲咩產品過嚟、做多啲有自己特色的產品更加重要。」