特朗普關稅｜廠商會：業界要心理準備打持久戰　下月訪中東拓市場

美國總統特朗普對中國進口產品加徵關稅，累計稅率達125%，但暫緩對中國以外的部分國家徵收「對等關稅」90天，其間只徵收10%關稅。廠商會會長盧金榮今日（10日）出席傳媒午宴時表示，強烈反對美國進一步加徵關稅，並支持國家堅定立場，沉著應對，維護自身合法權益。



他建議政府果斷推出支援措施，例如鼓勵銀行業提供具針對性融資方案，又提醒業界要有打持久戰的心理準備，加快推動供應鏈和銷售市場多元化，逐步降低對美國市場的依賴。



廠商會今日舉行傳媒午宴，席間無不談論美國向中國加徵巨額關稅對港商的影響。（倪清江攝）

廠商會會長盧金榮今日（10日）出席傳媒午宴時表示，強烈反對美國進一步加徵關稅，並支持國家堅定立場，沉著應對，維護自身合法權益。（倪清江攝）

廠商會會長盧金榮今日（10日）出席傳媒午宴時表示，強烈反對美國進一步加徵關稅，並支持國家堅定立場，沉著應對，維護自身合法權益。（倪清江攝）

盧金榮表示，美國再加關稅已經無意義，因為目前關稅水平非常高，局勢充滿不確定性，除非在其他地區生產或出口，生產商、出口商，或是美國進口商短期內都會採取觀望態度，暫停接單或下單，以紡織、電子、建築、機械等行業受影響較大。

美國對部份國家暫緩90日徵收「對等關稅」，盧金榮提醒，製造商和供應商要小心美國政策隨時改變，合約要清楚列明關稅變動的條款。

美國總統特朗普對中國進口產品加徵關稅，累計稅率達125%，但暫緩對中國以外的部分國家徵收「對等關稅」90天，其間只徵收10%關稅。（Reuters）

他認為，在兩國的博弈下，僵局可能維持一段時間，業界要有打持久戰的心理準備，首要保障貸款回收和現金流穩定，審視調整產能，避免貨品積壓。他建議政府果斷推出支援措施，例如鼓勵銀行業提供具針對性融資方案，並期望國家支持企業「出口轉內銷」，企業亦要加快推動供應鏈和銷售市場多元化，逐步降低對美國市場的依賴。

廠商會下月會組團考察沙特阿拉伯、科威特和卡塔爾市場，盧金榮說，中東著重產業多元化，當地亦有資金希望與香港廠家及企業合作，屆時會簽署合作協議，希望拓展市場。