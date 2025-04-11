強對流暴風雨周六或殺到　香港往返廣深客船大規模停航（附航線）

天文台指，現時位於華中的一道低壓槽會在明日（12日）發展為一道冷鋒，並向南移動，預料與其相關的驟雨及強烈狂風雷暴會在明日日間影響珠江口一帶。



珠江客運宣布，受到強對流天氣影響，明日十條來往香港至深圳、廣州南沙、東莞等多個主要港口的航班，有航班停航，當中五條全日停航。另外，後日（13日）三條航線各有一班船要停航。



噴射飛航亦宣布，明日及後日多班來往香港及九洲港的航班要取消。噴射飛航指，受影響的乘客可前往售票處辦理改期或退票手續。



珠江客運宣布，受到強對流天氣影響，今日至後日多條航班需要停航。（資料圖片／盧翊銘攝）

珠江客運宣布，受到強對流天氣影響，今日至後日多條航班需要停航。（資料圖片／盧翊銘攝）

珠江客運宣布，受到強對流天氣影響，今日至後日多條航班需要停航。（資料圖片／盧翊銘攝）

今晚六時州南沙港往中港城碼頭航線已經停航

珠江客運今日（11日）宣布，受到強對流影響，多班航班需要停航。其中今晚六時開出、由廣州南沙港前往中港城碼頭的航線已經停航。

珠江客運4月12日多條航線將停航。（《香港01》製圖）

至於明日，五條市區航線將會停航，中港城碼頭往返深圳機場碼頭及廣州南沙港的航班將全日停航。中港城碼頭往中山港午後兩時起停航，相反方向正午起停止服務。中港城來往 順德港下午各有一班取消。此外，港澳碼頭前往蛇口港的下午六時航班、相反方向四時四十五分的航班，亦將取消。

機場海天碼頭周六往返深圳機場碼頭、東莞虎門港及廣州南沙港全停航

機場航線方面，香港機場海天碼頭往返深圳機場碼頭、東莞虎門港及廣州南沙港的全部航班將停航。此外，從琶洲港前往香港機場的航班也將全日停航。

香港機場前往蛇口港則由下午一時起停航；由蛇口港前往香港機場則由正午12時起停航。香港機場前往琶洲港的航線，12時30分後停航。香港機場來往中山港兩個方向，除早上有頭班船，其餘取消。

珠江客運4月13日亦有多條航線將停航。（《香港01》製圖）

至於後日，中港城碼頭早上八時前往廣州南沙港、中山港，及香港機場早上九時前往琶洲港的航班將停航。

噴射飛航周六周日多班來往香港及九洲港航線取消

噴射飛航亦宣布，明日及後日多班來往香港及九洲港的航班要取消。