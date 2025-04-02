警隊一哥｜周一鳴稱會加強教育宣傳「太空油真係毒品　唔係潮流」

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】國務院今日（2日）任命警務處副處長（行動）周一鳴出任警務處處長，接替退休的蕭澤頤。新「一哥」周一鳴表示，將竭盡所能帶領警隊，維護香港治安。他又說不怕被西方國家制裁。警方年初起加強打擊太空油毒品，周一鳴指警方行動漸見成效，但估計有關犯罪數字會維持一段時間，未來會與不同單位合作打擊太空油毒品。周一鳴表示，相信未來年青人會明白「吸食太空油毒品、真係毒品，唔係一個潮流，對健康有嚴重影響」。



周一鳴稱會加強向青少年教育宣傳「太空油毒品真係毒品，唔係潮流」亦會與不同單位加強打擊太空油毒品，會做多少少情報收集工作。(廖雁雄攝)

周一鳴指，警隊未來承先啓後是一個重點，又提到前處長蕭澤頤在青少年工作花了很多時間、心機去做，過往歷任處長都「落咗唔同嘅種子」，而培育年青人更是警隊上上下下的重要工作，亦不只警隊內部。

他續說「我曾經都年青過」，認為人在青年階段會有自己的想法，而警方現時已有不同的工作去連接年青人，如毒品調查科的禁毒領袖學院，少年警訊等，希望在不同界別，培養年青人有正確價值觀，不會成為騙徒，或在性罪行中成為受害人。

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談到太空油毒品問題，周一鳴表示會與不同單位努力、加強打擊太空油毒品，有關策略初步見成效，不排除個案數字會上升。

他強調打擊的策略主要在情報收集，警方會做多少少，包括追查太空油毒品如何流入、售賣途徑等，警方亦會與不同位合作，加強年青人的教育宣傳，另外禁毒領袖學院，亦會透過不同節目，希望學員「喺學校推廣禁毒概念俾其他同學」，會有更大果效、因為單靠警方，推廣未必能太廣泛。

他又表示，警方最近更透過話劇等輕鬆手法，向小學生講解太空油毒品對他們的影響。讓青少年知道，「吸食太空油毒品，真係毒品，唔係一個潮流，係一個毒品，對佢地的健康有嚴重影響，可能之後佢地會好後悔，希望在佢地後悔之前，警方能做多少少功夫。」

至於現時多了線上罪行，利用高科技犯罪，周一鳴指會利用高科技再進一步打擊相關罪行。