警隊一哥｜周一鳴稱對有警員犯案感心痛　學堂已加大誠信管理元素

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／警務處處長】市民對警隊有極高期望，預期負責執法的警員有更高的守法意識，但不時有警員被自己人或其他執法部門拘捕。新任警務處處長周一鳴指，針對有警員犯案，警隊將在警員加入時，加大誠信管理教育元素，又指會有專責部門監察警員行為，強調警隊絕不姑息警員違法行為。



至於改善警民關係，他指希望提高警隊透明度，讓市民更了解警務工作。



警務處處長周一鳴日前接受傳媒訪問稱，對有警員犯案感到心痛。（梁鵬威攝）

強調警方重視警員犯法 絕不姑息

警務處處長周一鳴日前接受傳媒訪問，稱對有警員犯案感到心痛。

一份好好嘅職業，點解你（犯案警員)會行差踏錯呢。 警務處處長周一鳴

不過，他強調警方絕不姑息警員違法行為，對此亦十分注重，過往亦有不少案件，是警方自己進行調查。

周一鳴又表示，警隊現時在警員「入學堂」時，已加大了誠信管理的元素，強調是要令學員明白及執行警隊的核心價值，亦會定期為現職警員安排工作坊，並設有專責部門監察警員行為。他又提醒警員，犯法不僅影響自身，更會牽連家人朋友，「你諗下，其實你犯錯唔係（只影響）你，你犯錯影響重有你屋企人，你嘅朋友都會戥你心痛。」

提高透明度冀改善警隊民望

談到如何提升警隊民望，周一鳴表示這是他的責任，稱雖然香港警隊雖然或有「瑕疵」，但仍是世界上其中一支最優秀的警隊，警隊會提升透明度、更「貼地」，讓市民更了解警務工作背後的理據。他又指，希望市民明白，有些事情在警務工作一定要「黑白分得好開」，又稱會承接前任處長蕭澤頤的工作。

警務處處長周一鳴指，警隊會更加主動，配合整體勞動人口變化，盡早物色有志從警的年青人加入警隊。（梁鵬威攝）

讚內地港生質素高 年中再到福建、廣東招聘

警隊投考人數過去一年「回暖」，有所上升。被問到有否下一步進展，周一鳴表示警隊會更加主動，配合整體勞動人口變化，盡早物色有志從警的年青人加入警隊，部分措施已在近年已經落實，包括到內地招攬香港學生、設立社區招募快線、精英運動員計劃等，期望提供更多機會，讓更多人了解警務工作的多樣性。

他又特別提到警隊在內地招聘的最新進展，高度評價在內地就讀香港學生的質素，「佢哋表達能力好好，特別係體能方面，看得到其實佢哋擺咗好多心機去鍛煉。」他表示，警隊會根據香港學生在內地的分佈安排招聘活動，五、六月將再次前往廣東、福建進行招募。