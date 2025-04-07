警隊一哥｜周一鳴妙答屬鷹派定鴿派　遺憾未有機會當交通警

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／警務處處長】新任警務處處長周一鳴日前接受傳媒訪問，分享其接任後的工作挑戰及個人理念。被問到他如何評價自己屬「鷹派」還是「鴿派」，他笑言讀生物出身，認為鴿與鷹都是雀鳥，強調會視乎不同情況，選擇合適的解說方式。



他又表示，對曾出任的各個崗位都喜愛，遺憾沒有機會任更多崗位，包括交通警一職，因為交通安全對社會有重要影響，直到現在都仍想試試。



警務處處長周一鳴日前接受傳媒訪問持，拒絕自評屬「鷹派」還是「鴿派」，強調會視乎不同情況，選擇合適的解說方式。（梁鵬威攝）

我讀生物出身，鴿與鷹都是雀。 新任警務處處長周一鳴

+ 4

形容上任處長首日「好忙」 之前相比無大轉變

政府上周三（2日）宣布，原擔任警務處副處長（行動）周一鳴，接替退休的蕭澤頤，出任警務處處長一職。周一鳴翌日接受傳媒訪問，被問到升任「一哥」首日工作，周一鳴形容「很忙」，不過稱加入了警隊近30年，與之前相比並無大轉變，但都感到充實、光榮。

對於個人在任處長的KPI（職效指標），周一鳴提到上任首日曾提出的三大工作目標，包括維護國家安全、推動智慧警政、鞏固團隊文化，透露會訂立方針並與團隊一起審視，惟強調並非所有工作都能量化，對此他會以其他模式給自己設立指標，並希望在可量化的範疇中自我鞭策。

外界將再之前一任警務處處長鄧炳強界定為「鷹派」。（資料圖片）

外界將前任警務處處長蕭澤頤界定為「鴿派」。（資料圖片／黃浩謙攝）

拒自評屬鷹屬鴿：鴿與鷹都是雀

外界將鄧炳強、蕭澤頤兩位前任處長分別界定為「鷹派」及「鴿派」，周一鳴又覺得自己是哪一類？他拒絕自評，稱不理解這種區分，笑言「我讀生物出身，鴿與鷹都是雀」，又稱「寧願人哋覺得你真係做緊嘢」，強調解說工作需視乎不同的情況，「有啲時間係一定要話畀人聽邊啲係啱、邊啲係錯，有啲時間可能要用軟性啲嘅角度同市民解釋。」

回顧警務生涯，周一鳴遺憾自己未能夠涉獵更多工作崗位，其中之一是交通警，雖然要承受日灑雨淋，派「牛肉乾」之時更或會受到謾罵，但周一鳴認為交通安全對社會有重要影響，稱直到現在，都仍想試試。

周一鳴（右二）曾任職旺角警區刑事調查隊第九隊偵緝督察，成功拘捕一名專門在旺角區內行劫女性的賊匪，獲時任署理西九龍總區指揮官施本勵（右三）嘉獎。（警方圖片）

從警初期失蹤少女案懸掛心頭數十年：重記得個樣、案件編號

至於其最喜愛崗位，周一鳴自言貪心，每一個崗位都喜愛，但就指十分享受在情報科擔任主管時，與一眾「幕後英雄」在鎂光燈之後默默耕耘，日以繼夜維持社會治安；又提到他擔任過前線及指揮官的油尖警區，形容該社區華洋集處，充滿活力。還有一個他享受的身份，是西九龍重案組成員，他稱處理過不少具挑戰性的案件，對此身份感到光榮。

從警近30年，有甚麼案件令他印象深刻？除了2019年反修例風波（見另稿），周一鳴提到兩宗小案件，都是與尋人有關，一宗是他從警初期的失蹤人口案，失蹤少女至今仍未尋回，亦一直懸掛他的心頭數十年，不時回想，「去到而家我都重記得個樣、個名、案件編號。」

另一宗則是一位腦退化外籍人士，在子女婚禮前一晚失蹤，最終凌晨才尋回，他甚有感觸，提到同事付出心血，不求讚賞，只求市民安心。

期望帶領警隊實踐團隊精神

展望未來的領導風格，周一鳴強調將繼續重視團隊精神，「除了處長一職，在警隊這個大型組織，我也是其中一員，只是有不同的職責。」他又表示期望以身作則，令警隊所有成員，包括警員、文職和後勤人員都能理解並實踐團隊精神。