啟德河再現疑似「福鱷」　方國珊接報告　呼籲勿隨便放生外來物種

啓德河前年出現一條一米長、北美洲南部巨型淡水食肉魚「福鱷」（又名鱷雀鱔），疑為有人放生，引起不少關注。事隔近兩年，有將軍澳居民在啟德上班途中，拍攝到啓德河疑似出現「福鱷」，未知是否同一條，但擔心外來物種會影響香港河道內的原生態。



西貢區區議員方國珊其後接獲該居民報告，呼籲市民購買寵物前要慎重考慮，須先了解寵物成長速度和體積，按照自身能力購買飼養，不要隨便棄養及放生魚類，特別是外來物種。



有市民拍得啓德河近日再出現「福鱷」。（方國珊提供）

有市民拍得啓德河近日再出現「福鱷」。（方國珊提供）

有市民拍得啓德河近日再出現「福鱷」。（方國珊提供）

西貢區區議員方國珊向《香港01》提供片段，指收到在啟德上班的將軍澳居民反映，發現Airside商場對出的啓德河，有疑似「福鱷」出沒。從片段中可見，該條魚在河中悠然自得，與其他魚類比較起來，體型巨大，估計有逾一米長。

翻查資料，前年10月，曾有人發現一條一米長「福鱷」在啟德河出沒。香港魚類學會創會會長莊棣華當時指，福鱷是原生於北美洲的淡水魚，體型可達一米長，有些更可達兩米，又估計有市民從金魚街購入，養了一段時間，發現魚缸不夠位置便放生。他又指，雖然福鱷不會咬人，但會捕食河道的魚，趕走原本生活的物種，一般當局會將牠移離。

不過，暫未能確定今次發現的「福鱷」，是否與兩年前的屬同一條。

方國珊呼籲市民購買寵物前要慎重考慮，按照自身能力購買飼養，不要隨便棄養及放生魚類。（資料圖片／吳綽詩攝）

方國珊呼籲市民購買寵物前要慎重考慮，要先了解寵物成長速度和體積，按照自身能力購買飼養；千萬不要隨便棄養及放生魚類，以免魚類不適應水質，並影響本港河道原生物種的生長環境。

▼2023年10月，啟德河出現「福鱷」▼

