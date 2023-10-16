啟德河現一米長「福鱷」　專家料有人放生外來物種

啟德河現一米長的大魚，在河中悠然自得，與其他魚類比較起來，體型巨大。專家判斷此為「福鱷」，是金魚街有售的熱帶魚，起源於北美洲，屬雀鱔科。他相信福鱷被放生在啟德河，雖然不會咬人，但外來物種對本土生態有潛在風險，一般當局會將牠移離。



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網民在社交媒體發帖分享在啟德河發現一米長大魚，《香港01》今日（16日）前往視察，大魚悠然自得，在河道游來游去，沒有揮動魚鰭，更像是隨波逐流。

香港魚類學會創會會長莊棣華指，圖片中的大魚為福鱷，屬雀鱔科。福鱷在金魚街有售，是原生於北美洲比較古老的淡水魚，體型可達一米長，有些更可達2米。這些外來物種通常是市民從金魚街購入，養了一段時間，發現「魚缸唔夠大要放（生）出嚟，自己搞唔掂就放佢喺河自生自滅，或者覺得放佢喺野外係好」。

雖然福鱷不會咬人，但會捕食河道的魚，趕走原本生活的物種。至於是否可以原地保育，莊指「我哋保護自己本土嘅物種都保護唔切」，而且河道生態最好沒有外來物種。

他強調，有些外流物種會將環境改變，包括會與原有物種爭食物，也有機會被它殺害吃掉，或者會趕走原有物種。原有物種缺少食物及生存空間，繁殖受一定程度上的影響，所以他作為專家不贊成市民放生，「因為放咗之後真係唔知會有咩後果。」