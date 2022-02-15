啟德河錄得34種藥物樣本冠絕全球　抗生素殘留物或造就超級細菌

人類污染河水，隨時自作自受。香港城市大學參與全球研究，歷時3年和研究團體到訪世界各地，取得逾千的河流採樣。當中發現全世界的河流均存有藥物污染問題，超過四分之一的採樣點藥物濃度會對環境和人類健康具有潛在毒性風險，當中香港啟德河更錄得34種常用藥物樣本，為全球最高紀錄。在研究的 258條河流中，本港的兩條河流啟德河和林村河均排在較前位置。若河流中錄得抗生素可能會導致環境細菌得到抗藥性，更會演變成超級細菌，降低抗生素的治療效用。研究團體建議加強污水處理及教育市民加何正確地棄置過期藥物，以減少污染。



研究涵蓋137個國家和地區共258條河流

全球藥物監察項目由英國約克大學領導下進行，為首項全球性的藥物監測研究，覆蓋了七大洲、137個國家和地區及258條河流，亦包括有36個未曾進行過藥物污染監測的國家和地區。研究發現全球河流均有藥物污染的情況，當中亞洲及非洲多個地方較為嚴重。香港的兩條河流啟德河和林村河分別被列為全球第 29 位和第 70 位污染最嚴重的河流。啟德河的水主要是沙田及大埔的污水處理廠排出，而林村河則是排放附近畜牧業及市鎮污水。研究把61種常用藥物納入測試，當中啟德河成為全球最高紀錄的受污染河流，共錄得34種藥物。

海洋污染國家重點實驗室博士後研究員賴榮盛指出，社會的經濟狀況及年齡中位數會影響結果。他解釋，若年齡中位數較高及富裕國家因其醫療情況較好，他們使用的藥物較多，造成污染的機會亦較高；較落後的地方普遍沒有大型的處理污水系統，廢水往往直接流入河流，造成污染。藥物污染水後，會對生態造成潛在風險。他以抗生素為例，一旦超越安全閾值，抗生素便會對環境具有高風險，亦有可能提升細菌對抗生素的耐藥性，促使超級細菌誕生。

海洋污染國家重點實驗室博士後研究員賴榮盛指出藥物污染水後，會對生態造成潛在風險。他以抗生素為例，一旦超越安全閾值，抗生素便會對環境具有高風險，亦有可能提升細菌對抗生素的耐藥性，促使超級細菌誕生。（香港城市大學提供圖片）

預計2050年1000萬人死於抗藥性超級細菌

海洋污染國家重點實驗室主任、城大化學系講座教授兼署理系主任梁美儀則指出，現時全球有四分之一的採樣點藥物濃度超標。據現有數據指出，在2019年全球有500萬人死於抗藥性的細菌，而世界衛生組織估計在2050年後死亡人數會增加一倍，即1000萬人會死於這些超級細菌。若不再作行動處理，這些被污染的水便會成為細菌溫床。藥物的污染亦會影響海中生物，如令魚類雌雄同體，使其不育。

海洋污染國家重點實驗室主任、城大化學系講座教授兼署理系主任梁美儀則指出現時全球有四分之一的採樣點藥物濃度超標。據現有數據指出，在2019年全球有500萬人死有抗藥性的細菌，而世界衛生組織估計在2050年後死亡人數會增加一倍，即1000萬人會死於這些超級細菌。（香港城市大學發布會截圖）

梁美儀認為，要處理污水就先要找到污染源再對症下藥， 現時發展中地方的污染源是未有大型處理及收集污水的廠房，他們普遍使用化糞池取代，在下雨後，在內的水會經由泥水流進河流作二次污染，加上大多數國家或地區仍未有藥物監管政策，人們能輕易買到各種藥物，不當棄置方式亦會造成污染。梁美儀建議把一些高風險的藥物納入醫生處方藥，亦應教導人們棄置藥物的正確方法，如在藥物過期後，交回診所當作化學廢料處理，減少排放污水。

乾衣機微纖維造成空氣污染 影響呼吸和消化系統

香港城市大學研究團體同時就乾衣機微纖維空氣污染作出研究。當中，發現乾衣機釋放的微纖維（包括微塑膠）較洗衣機多，更是微纖維污染空氣的潛在的主要來源，在使用15分鐘會釋約43萬至56萬根微纖維，即表示一台乾衣機每年可以排放多達 1.2 億根微纖維，是洗衣機排放量的1.4至40倍。滌綸（合成纖維）的微纖維釋放量會隨著乾衣機中衣物負載的增加而增加，但棉質（天然物料）的微纖維釋放量隨著衣物負載的增加變化則不明顯。

梁美儀指，暴露於空氣中的微塑膠對人類健康有不利影響，如果人們吸入或攝入微纖維，如造成慢性阻塞性肺病及會刺激呼吸系統和消化系統。現時乾衣機造成空氣中微纖維污染的研究嚴重缺乏，未經處理的微纖維會直接排放到空氣中，可能對環境造成更嚴重影響。他建議乾衣機通風管道安裝額外的過濾系統或優先選擇天然物料的衣物，以減少入微纖維暴露於空氣中。