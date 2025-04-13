馬會宣佈捐14億元支持5項青年發展計劃　冀裝備年青人貢獻社會

馬會今日（13日）宣佈，透過慈善信託基金審批並撥捐14億港元，支持五項青年發展計劃，包括支持民青局舉辦「青年生涯規劃計劃」、出資在青年廣場開闢互動空間、優化馬會營地。



馬會主席利子厚表示，計劃讓青年人得到更多支援、多元體驗及發展機會，好好裝備自己，為社會發展貢獻力量。民政及青年事務局局長麥美娟指，政府十分重視青年發展，又感謝馬會一直以來對的支持。



馬會今日（13日）舉辦「香港賽馬會社群日」，並宣佈透過慈善信託基金審批並撥捐14億港元，支持五項青年發展計劃。（馬會提供）

馬會今日（13日）舉辦「香港賽馬會社群日」，並宣佈透過慈善信託基金審批並撥捐14億港元，支持五項青年發展計劃。（馬會提供）

馬會今日（13日）舉辦「香港賽馬會社群日」，並宣佈透過慈善信託基金審批並撥捐14億港元，支持五項青年發展計劃。（馬會提供）

支持民青局「青年生涯規劃計劃」、在青年廣場開闢互動空間

「香港賽馬會社群日」自2005年起開始舉辦，以表彰及答謝與馬會同行多年的政府部門和社區合作夥伴，共同建設更美好社會。同場舉辦的「香港賽馬會社群盃」的獎盃，具有超過170年歷史，由已故的銀器收藏家雷剛捐贈，藉此表揚馬會對社會的貢獻。本年度的社群日於沙田馬場舉行，吸引超過200名慈善及社區代表出席。

為慶祝成立140周年，馬會今天（13日）於「香港賽馬會社群日」宣佈，透過其慈善信託基金審批撥捐14億港元支持五項青年發展計劃，包括支持民青局舉辦「青年生涯規劃計劃」、出資在青年廣場開闢互動空間、優化馬會營地、舉辦青年向上流計劃、推出支援喪親兒童和青少年的「摯伴行」基金。

馬會主席利子厚表示，今天宣佈的青年計劃，旨在讓青年人得到更多支援、多元體驗及發展機會，好好裝備自己。（馬會提供）

利子厚：讓青年人得到更多支援、多元體驗及發展機會

馬會主席利子厚表示，青年人是社會持續蓬勃發展的重要動力，因此青年發展及扶貧是馬會慈善重點策略範疇之一。馬會通過主導策劃及支持多個項目，培育年輕人成為積極公民，貢獻社會。今天宣佈的青年計劃，旨在讓青年人得到更多支援、多元體驗及發展機會，好好裝備自己。

利子厚又指，馬會希望，這些措施能夠培養青年人成為具備多元才能、對未來充滿希望的新一代，為社會發展貢獻力量。未來馬會將會繼續加強多方協作，結合社區夥伴的專業知識，攜手推出更多創新項目，回應社會不斷演變的需求。

馬會今日（13日）舉辦「香港賽馬會社群日」，並宣佈透過慈善信託基金審批並撥捐14億港元，支持五項青年發展計劃。（馬會提供）

麥美娟：政府十分重視青年發展

擔任主禮嘉賓的民青局局長麥美娟指，政府十分重視青年發展，又感謝馬會一直以來的支持，包括配合2024年《施政報告》中提出的兩項計劃，分別是民青局與青年發展委員會推出經優化的「民青局賽馬會青年生涯規劃計劃」，以及將青年廣場部分地方改造成一個供青年人匯聚交流、發展個人潛能和參與不同活動的全新互動空間。