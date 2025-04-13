搶包山｜多名包山王包山后晉身決賽　做文職男選手登12入圍者首名

長洲太平清醮搶包山決賽將於5月5日​​佛誕晚上舉行。選拔賽今（13日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，成績最佳的12名參賽者，包括3名女選手，晉身下月決賽，多名「包山王中王」郭嘉明等、以及「包山后」龔子珊及黃嘉欣成功入圍。



今屆選拔賽複賽第一名非由以往的「包山王」奪得，而是由現年35歲、在辦公室任職的男選手黃志傑以00:41.98的成績取得。他稱對結果感到意外及高興，會在餘下日子多做耐力訓練，期望在正式比賽當日獲三甲以內成績。



長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽4月13日舉行，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，有登頂的健兒開心得半空躍起，只靠安全帶繋着。（盧翊銘攝）

搶包山選拔賽4月13日在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。（盧翊銘攝）

搶包山選拔賽4月13日在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。（盧翊銘攝）

搶包山選拔賽分為初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者，包括最少6名女參賽者，將入圍同日舉行的複賽。而在複賽中成績最佳的12名選手，包括最少3名女參賽者，將晉身5月5日晚上舉行的「搶包山決賽」，角逐「包山王」、「包山后」及「代代平安獎」。

▼2025長洲搶包山比賽選拔賽入圍名單▼



2025長洲搶包山比賽選拔賽男子組入圍名單及攀登上約14米高包山架時間。（政府新聞處圖片）

2025長洲搶包山比賽選拔賽女子組入圍名單及攀登上約14米高包山架時間。（政府新聞處圖片）

在男子組方面，已奪「包山王之王」（連續三屆奪冠）的郭嘉明成功入圍，2016年及2024年「包山王」葉建文、以及2023年「包山王」鍾玉川都躋身決賽。

女子組方面，2019年及2024年「包山后」龔子珊和六屆「包山后」黃嘉欣將決戰。

長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽4月13日舉行，以最短時間攀登約14米高的包山架，最快的九男三女健兒入圍。（盧翊銘攝）

三位進入決賽的女選手，左起：郭蕙霖、龔子珊、黃嘉欣。（盧翊銘攝）

以首名成績入圍 黃志傑：今年會嘗試衝擊奪取「包山王」稱號

選拔賽複賽第一名，由現年35歲、在辦公室任職的男選手黃志傑以00:41.98奪得，他說心情興奮，「冇諗過複賽會攞到第一」。

他有約10年攀石經驗，又指自己曾在2023年搶包山比賽中，得過第三名成續，他說今年會嘗試衝擊奪取「包山王」的稱號。他指今年包山的竹較以往窄，故較難爬。

現年35歲、在辦公室任職的男選手黃志傑以00:41.98奪得複賽第一名，他稱心情興奮，感到意外。（董素琛攝）

尚有不足一個月便是搶包山決賽，黃志傑說會多做耐力訓練，「因為個決賽係3分鐘，爬上去再搶包再落返嚟，即係可能做多啲衝刺嗰啲訓練」，他希望在比賽正日能獲三甲以內成績。

「包山王中王」郭家明在複賽以00:42.80取得第二名，稱今日狀態「ok呀，七八成」。（盧翊銘攝）

多啲即係手部嗰啲，或者背肌嗰啲（訓練），同埋我成日都覺得係，希望時間拿捏得好啲囉，因為之前都試過，可能好專心咁去搶包，落嚟落唔切。 「包山王中王」郭家明

「包山王」郭嘉明：今年比賽最大對手是自己 目標是「志在參與」

「包山王」郭嘉明在複賽以00:42.80取得第二名，他稱今日狀態「ok呀，七八成」，又指表現屬於期之內。尚有不足一個月便是搶包山決賽，他說在餘下的日子內會多做手部及背肌的訓練，希望時間能拿捏得更好，「因為之前都試過，可能好專心咁去搶包，落嚟落唔切。」

被問及今年比賽的最大對手是誰，郭嘉明笑言是自己，指已見過很多今屆參賽者，知道其實力如何。

上屆失落「包山王」稱號，會否覺得失落，加強訓練以捲土重來？他坦言「冇所謂」，因已參加多屆搶包山比賽，對能繼續參與感到開心，今年的目標是「志在參與」。

「包山后」龔子珊說這一年已休息了一段長時間，在正式比賽前餘下的日子會「的起心肝訓練返自己」。（盧翊銘攝）

「包山后」龔子珊女子組首名入圍：希成為「后中后」

「包山后」龔子珊以00:52.57取得複賽女子第一名。已獲兩屆「包山后」的她，只要再取下一屆「包山后」，便能獲得「包山后中后」之稱。她說這一年已休息了一段長時間，在正式比賽前餘下的日子會「的起心肝訓練返自己」，希望能夠成為「后中后」。

「包山后」黃嘉欣以01:04.23取得複賽女子第二名，她帶九個月大兒子一同來，稱決賽時會全力以赴，為兒子做好榜樣。（盧翊銘攝）（盧翊銘攝）

「包山后」媽媽黃嘉欣：比賽時會全力以赴 為兒子做好榜樣

產後九個月即復出的「包山后」黃嘉欣，則以01:04.23取得複賽女子第二名，她坦言今日的表現以完成時間而言是「比較最慢嘅一年」。尚有不足一個月便是搶包山決賽，產後剛復出的她說會盡量讓自己多休息，「因為而家呢個BB都仲未戒呢個夜奶，同埋本身我都係堅持緊母乳。」

要照顧小朋友，並同時兼顧訓練，被問及要如何作平衡，黃嘉欣說這是一個很好的挑戰，故會享受挑戰。她又說，比賽時會全力以赴，為兒子做好榜樣。她對今年的比賽有信心，會以盡力完成比賽為主，不會感太大壓力。

搶包山選拔賽今（13日）在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，成績最佳的12名參賽者，包括3名女選手，將晉身下月決賽。（政府新聞處圖片）

▼2024年5月14日 長洲太平清醮搶包山比賽▼



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