簡約公屋︱港資肇慶MiC廠房將產約1.6萬個組件　供約1.3萬個單位

房屋局局長何永賢周二（8日）和簡約公屋團隊前往肇慶的MiC生產基地，視察「SS N520簡約公屋」工程MiC組件的生產。工程包括建造及運送位於小欖（青發）、屯門第54區（欣寶）、柴灣（常安）及馬鞍山（恆光）簡約公屋的住用組裝合成建築構件，由中建科工綠色科技——「鋁遊家」聯營負責，將生產約1.6萬個MiC組件，提供共約1.3萬個單位。



房屋局局長何永賢早前和簡約公屋團隊前往位於肇慶的鋁遊家MiC生產基地，視察「SS N520簡約公屋」MiC組件的生產。（房屋局Facebook）

何永賢今日（11日）在社交媒體表示，他和團體周二到港資企業鋁遊家位於肇慶的MiC生產基地視察。她以「工廠城」形容該生產基地，又指基地非常龐大，佔地廣闊，足以搭建完整的生產線。

何永賢說今次考察看到鋁料的生產，也看到鋼架自動焊接的「功夫」，還看到MiC單位的裝修線，完整地展示6個裝修階段。她續指，廠房還能做好測試才出廠，小到香皂盒、置物架、晾衣架，大到浴室和整個單位等，都能在工廠製作好。

房屋局局長何永賢早前和簡約公屋團隊前往位於肇慶的鋁遊家MiC生產基地，視察「SS N520簡約公屋」MiC組件的生產。（房屋局Facebook）

她認為該生產基地硬件令人印象深刻，但最令團隊欣賞的，是中建科工和鋁遊家「使命必達」，並將市民福祉放在首位的精神。何永賢表示，雖然「SS N520簡約公屋」工期緊張，但團隊都表示「看到簡約公屋攸壆路項目居民入伙時的喜悅，激勵了大家早一日完成工作、就早一日可以讓有需要市民安居」，視完成「SS N520工程」為工程團隊「浪漫的目標」。

何永賢最後說，期待明年陸續看到這些項目的落成，更多家庭因此而獲得改善生活、改變生命的機會。

房屋局局長何永賢指，MiC廠房能做好測試才出廠，小到香皂盒、置物架、晾衣架，大到浴室和整個單位等，都能在工廠製作好。（房屋局Facebook）

房屋局局長何永賢指，MiC廠房能做好測試才出廠，小到香皂盒、置物架、晾衣架，大到浴室和整個單位等，都能在工廠製作好。（房屋局Facebook）

房屋局局長何永賢早前和簡約公屋團隊前往位於肇慶的鋁遊家MiC生產基地，視察「SS N520簡約公屋」MiC組件的生產。（房屋局Facebook）