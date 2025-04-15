房協峻然、聚然︱房協居屋2025超額認購近10倍　 白表申請人佔98%

香港房屋協會兩資助出售房屋項目「聚然」及「峻然」昨日（14日）下午7時截止申請，房協暫時共收到17,495份申請表，超額認購近10倍。房協指，在目前收到的認購申請中，白表申請佔17,199份，即98%。房協補充指，上述數字仍未計算部分以郵寄方式及經由屋邨辦事處遞交的申請表。



房協資助出售房屋「聚然」及「峻然」今日（1日）起接受申請，早上有市民到房協位於大坑的交表處遞交申請表。（盧翊銘攝）

兩個資助出售房屋項目分別是位於粉嶺馬會道的資助出售房屋項目「聚然」，以及觀塘安達臣道R2-4用地的「峻然」，為期兩周的申請期已於昨日下午7時截止。

位於粉嶺馬會道的「聚然」，合共提供644伙，售價介乎230.7萬至547.1萬元。（資料圖片/黃浩謙攝）

「峻然」合共有960伙，售價介乎249.7萬至636.7萬元，平均呎價為8,960元。（資料圖片）

一人申請有11,572份佔申請總數66%

房協表示，在目前收到的認購申請中，白表申請佔17,199份，當中16,185份為網上申請。至於綠表申請則佔296份，由於綠表申請主要經親身遞交及須經由房協或香港房屋委員會轄下的屋邨辦事處核實，預計將會陸續收到更多綠表申請。

此外，一人申請暫有11,572份，佔申請總數66%，其中11,445份為白表一人申請，127份為綠表一人申請。而來自受房協屋邨重建影響的居民申請則有14份。

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「家有長者」及「家有初生」優先選樓暫有1,747份申請

房協補充指，是次銷售計劃首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，兩類資格的申請暫有共1,747份。

房協表示會盡快核實申請者所提交的資料，預計於6月進行抽籤及公布結果，並於今年第四季根據抽籤結果發信通知符合資格的申請人選購單位。