Coldplay演場會｜手帶回收率九成　環團讚「有借有還」公民意識高

英國知名樂隊Coldplay在啟德體育園舉行的四場演場會上周六圓滿落幕，吸引約20萬名觀眾入場。所有觀眾入場時會獲派發LED手帶，離場後可交到場外的回收箱，其中三場演唱會的回收率高達九成。綠色和平項目主任譚穎琳今日（14日）接受電台訪問時，讚賞香港人的公民意識高，亦佐證園方有足夠設施進行回收。



譚穎琳又提倡園方提供重用杯的「走即棄」選項。她舉例今次有參與非首場的觀眾未能取得手帶，料因部份觀眾未有參與回收，「啲人攞唔到手帶都覺得唔公平，其實啟德都係，點解VIP區嘅人就可以用玻璃杯，包廂就可以用有蓋水樽？我哋就覺得公平一致，每個人都享有用重用杯嘅機會。」



Coldplay主唱Chris Martin四場演出由頭帶到尾，現場氣氛十分高漲。（啟德體育園提供圖片)

綠色和平：去年世界巡迴演唱會手帶歸還率僅86% 港數字已超越

觀眾入場時獲派發的LED手帶，會隨着不同歌曲演唱期間變色。觀眾離場後可將手帶交到場外回收。根據資料，首場的手帶回收率達92%、第二場達93%、第三場下跌至89%、最後一場高達94%。

綠色和平項目主任譚穎琳接受商台訪問時，讚賞主辦單位的手帶安排「做得唔錯」，因為該手帶可以重覆使用，並於清潔後交給下一場觀眾使用，形容是「頂流」措施。她又讚賞香港的回收率高，去年世界巡迴演唱會的手帶歸還率只有86%，但香港已經超該數字，比其他城市好。

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料港人「有借有還」公民意識高 倡園方全面推重用杯

她估計，因香港人「有借有還」的公民意識高，相信對啟德體育園具參考作用，因為以往團體一直提倡在大型活動使用重用杯，惹來不少人質疑，今次事件則證明在大型活動亦可以進行重用回收。她又讚揚不少工作人員願意幫手，檢查場館其他地方並將手帶回收。

被問在大型活動使用重用杯是否難以推行？她認為今次手帶回收足以佐證園方有足夠設施做回收，她舉例今次有參與非首場的觀眾未能取得手帶，料因部份觀眾未有參與回收，「啲人攞唔到手帶都覺得唔公平，其實啟德都係，點解VIP區嘅人就可以用玻璃杯，包廂就可以用有蓋水樽？我哋就覺得公平一致，每個人都享有用重用杯嘅機會。」

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她讚揚今次園方「開綠燈」允許觀眾帶自備杯入場，認為是好開始，不過希望園方解釋為何不准帶有蓋水樽入場、往後的措施是否劃一只允許市民帶無蓋杯等，她期望主辦方一視同仁，提供重用杯選項，提供「走即棄」的選擇。

她提及英超球隊阿仙奴是首個球會向球迷提供重用杯的選項，而且有愈來愈多英超球隊仿效，她期望未來英超訪港時，啟德體育園可以提供重用杯選項，配合他們的環保政策。