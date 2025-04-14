沙塵天氣｜多區空氣差健康風險甚高　醫生籲長幼留家免劇烈運動

内地沙塵氣流襲港，本港空氣質素自前日起轉差。本港今早空氣質素健康風險級別處於「高」至「甚高」，懸浮例子PM10濃度均超過每立方米200微克，部分區域更達300微克以上。環保署預測，下午健康風險最高可達「嚴重」級別。



呼吸系統科專科醫生梁子超表示，PM10及PM2.5均有機會被吸入氣管，有機會引起呼吸系統發炎等疾病，心肺功能較差者更有機會引起心臟病等併發症。他呼籲高危者及長幼盡量留在家中，避免戶外劇烈運動。



沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向尖沙咀及西九方向，仍是灰矇矇，空氣質素甚差，不過有市民仍趁午飯時間跑步。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向尖沙咀，仍是灰矇矇，有市民在公園內練舞。（廖雁雄攝）

環保署於2013年12月30日起以空氣質素健康指數取代舊有的空氣污染指數，並分為11個級別，即1至10和10+，更「貼地」展示空氣欠佳的影響及建議。

屯門銅鑼灣空氣質素指數達9 健康風險「甚高」

根據環保署的空氣質素健康指數，截至今早11時，一般及路邊監測站的健康風險級別處於高至甚高，屬 「不健康」水平。13區空氣監測站錄得「甚高」的風險水平，中西區、觀塘、大埔、塔門等空氣質素健康指數達8；屯門及銅鑼灣更達9。環保署預測，本港下午一般及路邊監察站最高可達「嚴重」級別。

（環保署網頁截圖）

根據環保署資訊，高危人士可能出現較嚴重健康反應，部分公眾亦可能出現健康反應。多區可吸入懸浮粒子PM10的濃度，均達每立方250微克以上，屯門則達300微克以上；微細懸浮粒子PM2.5則多達70至80微克。

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午在山頂望向九龍灰矇矇，不過仍無阻遊客遊覽。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午在山頂望向九龍灰矇矇，不過仍無阻遊客遊覽。（廖雁雄攝）

呼吸系統科專科醫生梁子超指，PM10及PM2.5分別指直徑為10微米及2.5微米或以下的粒子，今次沙塵氣流內的粒子以PM10為主，由於其體積較大，故較難深入肺部，但仍有機會刺激呼吸系統，引起發炎；至於PM2.5，則容易影響肺功能。此外，本港二氧化氮濃度升高，梁指亦有機會刺激呼吸系統，引起不適。

呼吸系統專科醫生梁子超指，今次沙塵氣流內的粒子以PM10為主，由於其體積較大，故較難深入肺部，但仍有機會刺激氣管。（林若勤攝）

建議心肺功能較弱者留家 市民外出按需要可戴N95口罩

今次沙塵氣流由內蒙古沙塵暴南下演變而成。梁子超指，今次懸浮微粒由沙塵引起，並非工業污染，其化學成分較少，對呼吸系統的影響亦較輕微。

不過，他指，心肺功能較弱者如長期留在戶外，或因吸入大量污染物導致心肺負擔加大，有機會引起心臟病、哮喘等併發症。他建議有心肺問題的市民、長者及幼童盡量留在家中，並避免在戶外進行劇烈運動。如需外出，可在諮詢醫生意見後佩戴N95口罩。若留在室内，亦可考慮關閉部分當風的窗戶。

梁表示，今次沙塵由北風帶來，相信一兩日後風勢停止，本港情況便會好轉。