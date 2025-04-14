沙塵天氣｜關注組織指PM10濃度為吸煙一倍：無論室內外都避唔到

【沙塵氣流／沙塵／沙塵天氣／沙塵暴】本港昨日（13日）起受南下沙塵影響，截至今日（14日）下午2時，全港18個空氣監測站的空氣質素健康指數介乎8至9，為「甚高」水平。天文台昨日（4月13日）發表「天氣隨筆」，指是次東北季候風的強度在四月較為罕見，除了為中國多個城市帶來大風天氣外，亦將北方的沙塵往南輸送。由衛星圖像（下圖）可見， 4月11日在內蒙古出現氣溶膠光學厚度較高（紅色）的地區，當地亦有沙塵暴報告，即沙和塵被強風或湍流揚起令能見度下降至1,000米以下。



韓國地球同步多用途衛星二號B星（GK-2B）的氣溶膠光學厚度衛星圖像。（天文台圖片）

有關注空氣質素的組織指，今次沙塵下，可吸入懸浮粒子PM10濃度接近2010年「世紀沙塵暴」的一半，形容與吸煙濃度約一倍相若；除了懸浮粒子，臭氧及二氧化氮的濃度亦異常地高，擔心若情況持續，會帶來健康風險，並指室內也不一定安全，「吸足幾日，無論室內外都避唔到。」



前天文台助理台長梁榮武預計，直至周三（16日）高壓氣流出海，空氣質素才會逐步改善，建議市民盡量不要外出，就算在室內也不要開窗；若外出要帶口罩，以阻隔部分懸浮粒子。



沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向尖沙咀，仍是灰矇矇，看不清對岸。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向紅磡一帶，仍是灰矇矇，看不清對岸。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向九龍及葵青方向，仍是灰矇矇，看不清對岸。（廖雁雄攝）

截至4月14日下午2時，全港15個一般監測站及3個路邊監測站的空氣質素健康指數介乎8至9。（環保署網頁）

環保署的空氣質素監測站顯示，截至今日（14日）下午2時，全港15個一般監測站及3個路邊監測站的空氣質素健康指數介乎8至9，都是「甚高」水平。

在沙塵氣流影響下，本港景色顯得灰濛濛。（廖雁雄攝）

健康空氣行動：塔門凌晨二氧化氮濃度飆升 達平日市區路邊水平

健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，今次沙塵除了令空氣中的懇浮粒子增加，臭氧和二氧化氮的濃度亦異常地高。他以塔門為例，由於沒有人車，監測站能反映區域的污染程度，昨日中午至今日凌晨0時，二氧化氮濃度已有每立方米約10微克，比平常偏高，而凌晨2時後更一路飆升，高位達每立方米45微克，與平時本港路邊監測站錄得指數相若，「好唔尋常」，料污染物非本港產生。

在沙塵氣流影響下，本港景色顯得灰濛濛。（廖雁雄攝）

至於市區，在屯門的一般監測站，馮指出，凌晨兩點二氧化氮突然增加至每立方米近100微克，「凌晨時分好少咁高」。另外中環的路邊監測站，凌晨12點至清晨6點，二氧化氮每小時平均維持在每立方米約80微克，為香港空氣質素指標年均濃度的一倍。

陽光充足 料今午臭氧濃度持續上升

臭氧方面，昨日（13日）中午塔門監測站亦錄得超過每立方米100微克，比2024年日間（上午6時至下午6時）每小時平均每立方米69.7微克為高。馮建瑋指，相信臭氧是隨著沙塵氣流帶來香港。他又說，今日（14日）陽光充足下，將會加強臭氧的產生，加上首日污染物或仍未散去，料日間臭氧濃度持續上升。

馮建瑋表示，今次可吸入懸浮粒子PM10的濃度接近2010年「世紀沙塵暴」的一半，大約為每立方米300-400微克。（資料圖片/盧翊銘攝）

馮建瑋：PM10濃度等同吸煙一倍 室內也不一定安全

就整體沙塵情況，馮建瑋表示今次可吸入懸浮粒子PM10的濃度接近2010年「世紀沙塵暴」的一半，大約為每立方米300至400微克。他指出，吸煙的PM10濃度也只是每立方米約150微克，即目前PM10的濃度等同吸煙一倍。

他形容今次沙塵是一個「警號」，因為若情況持續，就算是室內也不一定安全，「唔一定保障到」，指即使關窗開冷氣，也會將鮮風抽入室內，故強調室內也有需要作空氣監測。他憂慮今次沙塵所帶來的健康風險，「吸足幾日，無論室內外都避唔到」。他呼籲，市民要留意自己的身體狀況，尤其是長者幼童、長期病患者，以及戶外工作者和司機。

天文台前助理台長梁榮武指，「香港半夜幾乎零臭氧，太陽猛曬到污染物，才會產生臭氧」。（資料圖片）

梁榮武：深夜非汽車繁忙時間 二氧化氮水平仍高

前天文台助理台長梁榮武亦指，這兩日深夜非汽車繁忙時間，二氧化氮水平也很高，「我都𢯎晒頭，因為（二氧化氮）通常來自汽車」，估計是受北風影響，內地汽車所產生的二氧化氮帶到香港。

他預計，直至周三（16日）高壓氣流出海，空氣質素才會逐步改善。他建議市民盡量不要外出，就算在室內也不要開窗；若外出要帶口罩，以阻隔部分懸浮粒子。

▼4月13日沙塵氣流襲港▼

