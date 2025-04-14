沙塵氣流｜梁榮武：北風與溫帶氣旋疊加　吹至本港屬巧合現象

沙塵氣流昨日（13日）起襲港，能見度下降，今早多區的空氣質素健康指數亦錄得高至甚高。前香港天文台助理台長梁榮武分析，今次沙塵因冷空氣造成高壓脊，令空氣湧至南面，同時低壓區產生的風場與高壓氣流一致，形成疊加作用，導致蒙古的沙塵吹至本港。



2025年4月沙塵暴南下過程。（世界氣象組織「沙塵暴預報區域中心」影片截圖）

沙塵氣流襲港不常見 對上一次15年前

前香港天文台助理台長梁榮武今早（14日）接受電台訪問，他表示，沙塵氣流在香港並不常見，上一次已是2010年。他分析，今次沙塵主要由兩個因素配合，「第一風要夠大，第二路徑要吹至我哋呢邊」。

梁榮武表示，近日冷空氣造成高壓脊，令空氣湧至南面，同時低壓區產生的風場與高壓氣流一致，形成疊加作用。（資料圖片）

內地風力類近港十號波 遇疊加效應

他指，這一兩日內地風力強，多地達13級大風，風力相近本港的十號風球。至於風向，他解釋，冷空氣造成高壓脊，令空氣湧至南面，同時低壓區所產生的風場，與高壓氣流一致，「所以有疊加作用」，形容現象巧合。他補充，情況類似颳風與季候風疊加，今次則是北風、溫帶氣旋而形成。

他又說，近年蒙古的畜牧活動增加，會引起更多沙塵暴，「啲牛呀羊呀，駱駝呀，多咗好多，所以草原開始有荒漠化出現」。不過，他指並不一定南下、吹至香港，很多時吹至日韓。

▼4月13日沙塵氣流襲港▼

