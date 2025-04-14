房協居屋聚然、峻然截止申請　母代子交表付首期：一定要資助㗎喇

【房協／房協資助出售房屋／聚然／峻然／居屋】房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今晚（14日）七時截止接受申請，有市民最後一天「壓線」交表。有母親到場為兒子申請，稱年輕人購買私樓難，又指「一定要資助（首期）㗎喇」，希望兒子自立及自行供樓。有24歲男子認為私樓價格難以負擔，過往多次抽居屋失敗，這次再接再厲。位於粉嶺的「聚然」賣點之一是靠近深圳，有常常到內地消費的港人受到吸引，入紙申請。



房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

王小姐到場為26歲的兒子交表，笑指「一定要資助（首期）㗎啦」。（盧翊銘攝）

母為子交表 望兒子自立自行供樓

下午三時至3時半，半小時內有超過10名市民到房協大坑龍濤苑的區域辦事處交表。王小姐為26歲的兒子申請，她表認為現時樓價貴，年輕人難以負擔私樓。她早前曾參觀示範單位，認為房協項目質素貼近私樓，加上兒子是時候自立，因此交表碰運氣。她笑指「一定要資助（首期）㗎啦」，但就指首要條件是要抽中，期望兒子之後能自行供樓，暫時未有心儀粉嶺還是觀塘的樓盤，稱「抽中再揀啦」。

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

常常北上的劉小姐表示，較心儀粉嶺的「聚然」，認為項目方便。（盧翊銘攝）

常常北上的劉小姐表示，較心儀粉嶺的「聚然」，認為項目方便。（盧翊銘攝）

有人心儀粉嶺聚然 稱方便北上消費

現於屯門租住私樓的劉小姐較心儀粉嶺的「聚然」，方便她常常北上。這是她首次入紙申請資助房屋，她認為對比房委會興建的居屋，「房協啲樓靚啲啊嘛」。她又表示較心儀「聚然」的另一個原因，是因為沒有採用預製廚廁，而同期推售的觀塘「峻然」就有。

24歲的曾先生過去曾抽過數次房委會居屋，曾試過抽中但仍未能揀樓，因此今次亦碰碰運氣。（盧翊銘攝）

24歲男心儀觀塘「峻然」

24歲曾先生過去曾申請數次房委會居屋，曾中籤但未能揀樓，今次繼續碰運氣。他較心儀觀塘「峻然」，認為地點較方便，亦不太介意項目採用預製廚廁，稱「（至少）有得住先啦」。私樓樓價近期繼續回落，正在租樓的曾先生認為仍難以負擔，期望政府繼續增加房屋供應。

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

今期逾1600伙單位七折推售

今期房協「資助出售房屋項目2025」以市價七折推售觀塘安達臣道「峻然」及粉嶺馬會道「聚然」共1604伙。其中「聚然」涉及644個1房至3房戶，實用面積302至616方呎，售價230.7萬至547.1萬元。「峻然」則提供960伙，實用面積302至664方呎，售價249.7萬至636.7萬元；項目廚廁為預制組件，房協在售樓書中提醒業主不得改動或拆除構件的外牆和內牆、樓板和頂板。

房協資助出售房屋「峻然」

地址：觀塘安禧街

單位數目：約960伙

座數：兩座

層數：30層(包括兩層地庫)

關鍵日期：2027年9月30日

會所設施：峻逸廳、童樂天地、健身天地、悅讀區、峻景室、峻樂室、樂韻室、暢樂室、暢遊室等

停車場車位：136個



▼ 「峻然」地盤及周邊環境 ▼



+ 3

▼ 「峻然」451平方呎兩房單位 ▼



+ 13

房協資助出售房屋「聚然」

地址：粉嶺馬會道288號

單位數目：640伙

座數：兩座

層數：28層（包括基座及兩層地庫）

預計關鍵日期：2027年9月30日

會所設施：樂聚廳、童趣樂園、健身型地、聚薈室、牌藝室、趣藝室等

停車位：52個（不包括訪客停車位）



▼ 「聚然」地盤及周邊環境 ▼



+ 2

▼ 粉嶺「聚然」474平方呎示範單位 ▼

