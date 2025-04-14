房協居屋｜今截止申請　至下午5時共收1.7萬份表　超額認購9.6倍

【房協／房協資助出售房屋／聚然／峻然／居屋】房協的資助出售房屋項目「聚然」及「峻然」今日（14日）晩上截止申請。房協表示，截至今午5時，房協合共收到近17,000份申請表。以兩項目合供提供1,604伙單位計算，今期資助出售房屋項目暫時超額認購約9.6倍。



房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今晚（14日）7時截止接受申請，有市民最後一天「壓線」交表。有母親到場為兒子申請，稱年輕人購買私樓難，又指「一定要資助（首期）㗎喇」，希望兒子自立及自行供樓。

一名24歲男子認為私樓價格難以負擔，過往多次抽居屋失敗，這次再接再厲。另外，位於粉嶺的「聚然」賣點之一是靠近深圳，有常常到內地的港人受到吸引，入紙申請。

房協回覆查詢指，截至今午5時，房協合共收到近17,000份申請表，數目尚未計算部分以郵寄方式及經由屋邨辦事處遞交的申請表。換句話說，以兩項目合供提供1,604伙單位計算，今期資助出售房屋項目暫時超額認購約9.6倍。

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

房協新一期資助出售房屋「聚然」及「峻然」今天晚上7時截止接受申請，下午有市民到大坑龍濤苑交表。（盧翊銘攝）

今期逾1600伙單位七折推售

今期房協「資助出售房屋項目2025」以市價七折推售觀塘安達臣道「峻然」及粉嶺馬會道「聚然」共1604伙。其中「聚然」涉及644個1房至3房戶，實用面積302至616方呎，售價230.7萬至547.1萬元。「峻然」則提供960伙，實用面積302至664方呎，售價249.7萬至636.7萬元；項目廚廁為預制組件，房協在售樓書中提醒業主不得改動或拆除構件的外牆和內牆、樓板和頂板。