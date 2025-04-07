天水圍居屋屏欣苑一房320萬沽　原業主持貨七年大賺120萬

雖然整體樓市由高位回落近三成，不過二手居屋依然錄得明顯升幅。天水圍居屋屏欣苑一伙一房戶，以未補地價320萬元沽出，較2018年買入價帳面升值約60%。



利嘉閣地產天水圍-天盛分行聯席董事黃肇雯稱，上述個案為天水圍屏欣苑C座高層18室，實用面積約384平方呎，為一房間隔，外望開揚景觀。

黃氏指，新買家為外區綠表客，買家鍾情屋苑保養簇新，位置方便，可步行至港鐵站，加上單位間隔合用，睇樓後即場議價。

原業主去年12月以未補地價335萬元放售單位，見買家有誠意又爽快，最後以市價320萬元成交，折合呎價約8,333元。

2018年未補地價買入價199.8萬

據悉，原業主在2018年以未補地價約199.8萬元一手買入單位，持貨至今易手，帳面獲利約120.2萬元，期內物業升值約60%。

天水圍居屋屏欣苑。（資料圖片）