保華建築被指欠付港珠澳大橋停車場工程費 遭分判商追493.9萬
撰文：朱棨新
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老牌建築公司保華建業集團上月被頒令清盤，旗下的保華建築有限公司和其他公司聯營，承建港珠澳大橋香港口岸的工程項目。該工程的一間分判商指，替聯營公司完成香港口岸的自動停車場部份項目後，遭拖欠約493.9萬元。該分判商昨(14日)入稟高等法院，向聯營公司追討涉款。
原告為萬基建築有限公司，被告為PAUL Y.-CIMC-JEC JOINT VENTURE。 被告為香港保華建築有限公司、中集智能停車和香港怡和機器有限公司的聯營公司。
涉智能停車場的圍板搭建工程
入稟狀指，被告為港珠澳大橋香港口岸多個工程的承建商，而原告則為工程的分判商，涉及智能停車場A(1期）的圍板搭建、安裝保護欄等項目。原告指完成三個項目後，被告拖欠約493.9萬元工程費，遂入稟追討。
案件編號：HCA736/2025
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