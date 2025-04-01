保華建業啟德發展區工程准繼續 官稱可維護債權人利益
撰文：朱棨新
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本地老牌建築公司保華建業集團，近年被指欠薪及拖欠工程費用，旗下5間公司早前獲法庭委任臨時清盤人，保華建業集團昨亦被頒令清盤。其中一間獲法庭委任臨時清盤人的保華建築有限公司，上月向法庭申請繼續進行有份聯營的啟德發展區新增區域供冷系統工程，並支付相關費用，獲法官批准。法官今(1日)下判辭解釋，同意臨時清盤人所指，繼續進行工程，可維護債權人的利益。此外，讓工桯繼續，可避免保華建築日後遭分判商等追討損失，法官因此批准申請。
啟德發展區工程去年12月起暫時停工
判辭透露，保華建築和前海聯營承辦的啟德發展區新增區域供冷系統工程，原本目標於2026年年底完工，預計可為保華建築帶來4350萬元的利潤。因保華建築財困，工程於2024年12月暫時停工。
機電署之前支付了700萬
臨時清盤人向法庭申請繼續進行該工程，若法庭批准，批出合約的機電工程署將會就之前已完成的工程，向保華和前海支付700萬元，該款項將用來支付工程的分判商和員工的薪金等。
繼續工程可帶來收益
法官同意若繼續工程，可避免保華建築日後遭聯營公司和分判商等追討損失，亦可為保華建築帶來收益，遂接納臨時清盤人指，繼續工程可維護債權人利益，故批准申請。
案件編號：HCCW10/2025
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