8男女涉放炸彈　首被告稱追女示威者被冷待　故意裝成與爆炸有關

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今(15日)在高等法院作第6天自辯，他在理大衝突期間，正在追求女示威者「Freedom Hai」，後來他遭女網紅「搣時潘」潘書韻「起底」，之後覺得該女示威者對他態度轉淡，他猜測或與被「起底」有關。他哽咽稱當時感到很屈委，自覺曾經付出的，就此便遭人遺忘。當時他從群組聽聞有人計劃放煙霧彈，他便自拍一些煙霧片，並發給該女示威者，又轉發一些「九十二籤」的訊息，裝成他與事件有關。但他強調他事實上與該些爆炸事件都無關。



談買弓箭塑造前線示威者形象

首被告何卓為(41歲)今作供時，續講及在Telegram以帳戶「五飛」，和女示威者「Freedom Hai」的對話作解釋。他稱於2019年11月底，他和「Freedom Hai」討論在台灣買弓箭，是想在對方面前塑造他是前線示威者的形象。惟至同年12月，除非有示威遊行，否則「Freedom Hai」不會應約外出。他相信「Freedom Hai」只視他為一名示威者。

被告何卓為提及被網紅「起底」怠到被誣衊時哽咽拭淚。(網上圖片)

首被告何卓為稱因與網紅「搣時潘」潘書韻(圖)有誤會而遭潘「起底」。（IG@miss_punpun）

遭起底後覺Freedom Hai減少了關心

首被告早前稱與被網紅「搣時潘」潘書韻有誤會，潘在2019年12月指他偷賣裝備，在網上公開其個人資料。首被告稱他有把被潘「起底」一事告知「Freedom Hai」，之後「Freedom Hai」便減少回覆他，首被告形容女方：「無咗之前嗰啲關心。」他於2020年1月25日凌晨曾向「Freedom Hai」發送訊息，內容為一個示威者的TG群組。「Freedom Hai」於1月26日凌晨問：「好勁 咩嚟？」首被告回覆：「煙彈」和「明天放」。

提及被誣衊哽咽拭淚

首被告稱，他於25日凌晨向「Freedom Hai」發訊息後，對方初時未有回覆，他揣測發生何事，質疑會否因「起底」的事不再獲「Freedom Hai」信任，覺得好委屈，又覺得他付出了這麼多，包括嘗試從雨水渠入理大救人，為何因一個KOL(意見領袖)網上「起底」和誣衊，便要被人忘記他付出的一切。首被告談至此時哽咽，其代表大律師亦著毋須太激動。首被告喝了一口水後脫下眼鏡，拿紙巾拭淚。

拍滅蝨彈的煙霧扮警方煙霧彈

首被告續說：「我不求任何回報，只係想幫人。」又稱他當時無表示追求對方，惟「Freedom Hai」卻「已讀不回」，不作回應。他稱當時「諗歪咗」，認為：「既然你哋唔信我啦，我唔需要對你哋咁誠實。」遂把一些從「公海」群組得知的訊息，及推測會發生的，包裝成他有份參與。他把煙霧滅蝨彈的冒煙情況拍成影片，傳送給「Freedom Hai」，圖令她覺得這是類似警方的煙霧彈。

指Freedom Hai看後回覆會出來

首被告稱他不記得他事後刪除該訊息或是訊息屬「閱後即焚」，因此紀錄顯示「沒有訊息」。首被告續指約於1月24、25日，已從2、3個群組聽聞有示威者想使用煙霧彈，令醫護罷工和政府封關。他因此在訊息稱：「明天放」。而「Freedom Hai」亦隨即回覆他說：「我聽日都打算出嚟。」

2020年1月月27日，明愛醫院急症室男廁內有有土製炸彈爆炸。

明愛醫院廁所爆炸案中，涉案的土製炸彈放置在馬桶後方。（香港警察facebook）

故意假稱與明愛事件有關

首被告又稱，2020年1月27日凌晨2時許，明愛醫院發生爆炸後，他把TG群組「九十二籤」就爆炸事件發表的帖文傳給「Freedom Hai」。他解釋，此舉是要暗示他和事件有關，並向「Freedom Hai」稱，「九十二籤」是「一隊虛擬前線，以後有咩都會認哂頭。」但首被告強調他並無參與明愛事件，亦與事件無關。

稱可安排工作屬做戲做全套

他其後在訊息稱：「你睇下你想負責咩部門」，和「我打算咁分：開發部 製作部 行動部 文宣部」。首被告稱：「做戲做全套。」他當時營造他認識「九十二籤」的人，並可以替「Freedom Hai」安排工作。

後來改追求第七被告

首被告又稱，他於2020年1月時已開始追求第七被告何培欣，並於2月時和她拍拖，因此該段時間和「Freedom Hai」的訊息對話變得冷淡。

帳戶一支半弓是第二被告

辯方亦問及首被告在TG和帳戶「一支半弓」的訊息對話。首被告指「一支半弓」是次被告李嘉濱的帳戶。2020年2月11日，「一支半弓」發訊息：「我會上10樓磅嘢」和「我仲想扲埋啲嘢去筆貨，上次應該有量杯之類」。首被告稱他理解次被告把一些物品放在首被告的單位。對方亦有一些私人物品，但首被告不知道是什麼。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022