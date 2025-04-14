Coldplay｜管理員揭走後門偷入場　啟德體育園：監察制度發揮作用

英國殿堂級樂隊Coldplay上周在啟德體育園舉辦4場演唱會，尾場一名調酒師涉嫌開緊急出口帶兩名舊同學，被管理員揭發報警，3人被捕。啟德體育園表示，案件反映監察制度發揮作用，會繼續與執法部門保持緊密溝通，如發現任何懷疑違規情況，定必嚴正處理和跟進。



英國著名樂隊Coldplay在4月12日舉行壓軸第四場演唱會，大批觀眾下午冒雨到啟德體育園準備入場觀看。（梁鵬威攝）

警方周六（12日）拘捕3名非華裔男子，據了解，一名在啟德主場館酒吧工作的調酒師，涉嫌打開啟德主場館A閘與B閘之間的一個緊急出口，偷帶兩名舊同學入場觀看Coldplay尾場演唱會。啟德園區管理公司人員從閉路電視察覺事件，其後報案。警員到場分別在場館內的酒吧及館內近B閘位置，以「串謀詐騙」拘捕3人，案件由東九龍總區科技罪案組第二隊跟進調查。

啟德體育園回應事件指，十分重視園區保安，所有參加活動的觀眾必須按照入場要求和持有有效門票方可入埸。園方設有有效的監察制度，如有發現有懷疑違規個案，會立即將個案轉交警方跟進。過去周末Coldplay演唱會發現的案件，正好反映監察制度發揮作用。

園方會繼續與執法部門保持緊密溝通，園方亦提醒所有工作人員有關安排，不可以身試法，如發現任何懷疑違規情況，定必嚴正處理和跟進，包括轉交警方調查。

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）