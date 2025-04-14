Coldplay｜開緊急出口睇騷　調酒師等3人獲保釋　警追查同行2男女

英國殿堂級樂隊Coldplay本月8日起，在啟德體育園連開4場演唱會，尾場已於上周六（12日）圓滿結束。惟尾場當晚，場館一名酒吧男職員，涉嫌擅開緊急出口大門，讓3男1女入場。最終其中3男涉嫌「串謀詐騙」被捕，包括一名23歲印度籍男調酒師，及由他安排入場的23歲印度籍、21歲尼泊爾籍中學男同學。



警方今日（14日）表示，該3名被捕男子已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。同時警方指，除了涉案3人，當時閉路電視亦拍到另外1男1女同行，警方仍在調查。東九龍總區科技及財富罪案組第二隊已接手跟進。



英國著名樂隊Coldplay在4月12日舉行壓軸第四場演唱會，大批觀眾下午冒雨到啟德體育園準備入場觀看。（梁鵬威攝）

警方指，上周六接獲啟德體育園職員報案，指透過閉路電視發現3男1女，懷疑於演唱會期間經由場館的一個緊急出口非法進入場內。警員到場截獲其中兩名男子，拘捕他們二人以及安排他們經緊急出口入場的一名酒吧男職員。

據了解，3名被捕人為中學同學，23歲印度籍被捕人為啟德主場館內一間酒吧的調酒師，案發當晚8時半演唱會期間，打開啟德主場館內的一個緊急出口，讓其處於打開狀態，兩名中學同學在未獲授權下，進入啟德主場館內。警方接獲啟德園區管理公司員工報案後，分別於場館內的酒吧及館內近B閘，尋獲及拘捕3人。

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場。（夏家朗攝）