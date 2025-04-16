林卓廷告何君堯誹謗案　林要求押後待暴動案上訴結果　獲法官批准

民主黨林卓廷指立法會議員何君堯2019年在Facebook講述721事件時，指林煽動「元朗襲擊事件」，林認為何的言論涉誹謗而向高院提出訴訟。案件今（16日）在高等法院進行審前覆核，林要求誹謗案押後，以待他就721事件被裁定暴動罪成一案的上訴結果，法官楊家雄批准其申請。林並透露若他在該案上訴失敗，或會終止誹謗案。



原告為林卓廷，被告為何君堯。

林卓廷早前在「非白衣人」的721暴動案被裁定暴動罪成，被判囚3年1月。(資料圖片)

何君堯反對誹謗案押後，並稱這變相要等更長時間才有審訊。(資料圖片)

林稱若上訴失敗或會終止訴訟

林卓廷早前就他在「721非白衣人案」的定罪提出上訴，林今提出押後誹謗案，以待他被裁定暴動罪成的刑事案的上訴結果。林直言若上訴失敗，或會終止本案的訴訟。

何要求把林被定罪作為辯解理據

何反對押後，因為林的上訴仍是初步的階段，結果料不早於2026年頒布，何的律師形容，這變相會令何需花更多等候審訊，他們又申請把林在721案的定罪紀錄加入案中，作為辯解理據，亦獲楊官批准。

官指上訴結果會影響本案

楊官指，考慮到相關案件的上訴結果具結論性（conclusive），會影響此案件審訊的公平性，故不能漠視上訴結果，因此批准案件押後審期，直至林的上訴結果出爐。

案件編號：HCA2127/2019