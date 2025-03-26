大熊貓龍鳳胎｜兩姊弟體重逾16公斤　細佬好動、家姐愛「自閉」

海洋公園公司動物及保育主管祝效忠及海洋公園動物及保育部館長胡綺琪今日（26日）向傳媒分享海洋公園6隻大熊貓最新情況。其中產下一對龍鳳胎的大熊貓媽媽盈盈，已恢復體重至110公斤；龍鳳胎「家姐」和「細佬」更是「暴風式成長」，兩姊弟目前體重已超過16公斤，並各自漸漸顯露個性，其中「細佬」比較活潑好動，「家姐」則較傾向獨處，享受有私人空間。



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大熊貓媽媽盈盈產下一對龍鳳胎後，已恢復體重至110公斤。祝效忠指，護理團隊現時採用混合模式，時而讓盈盈獨處，時而讓牠與龍鳳胎住在同一棲息地，他說：「當盈盈需要私人時間去休息嘅時候，團隊會用埋隔籬棲息地嘅場區，等盈盈都有私人時間。」由於現時盈盈忙於照顧龍鳳胎「家姐」和「細佬」，所以園方暫不會安排牠與樂樂交配。

至於一對龍鳳胎，祝效忠形容牠們「暴風式成長」，兩姊弟體重均已超過16公斤，而且愈大愈可愛，兩姊弟亦逐漸顯露各自性格，「家姐」較喜愛有私人空間，「細佬」則較好動。目前牠們有飲用母乳及人工奶。在牠們2至3歲時，將不會再與母親同住，園方或會安排屆時仍在適合生產年齡的盈盈再交配。

海洋公園公司動物及保育主管祝效忠及海洋公園動物及保育部館長胡綺琪今日（26日）向傳媒分享海洋公園6隻大熊貓最新情況。（廖雁雄攝）

胡綺琪指，龍鳳胎的父親樂樂不會與子女見面，說：「大熊貓係獨居動物，雄性同雌性熊貓只係會喺發情期見1-3日，交配完雄性就會離開，所以佢係唔會見到BB。」早前有網民發現，樂樂背後的一塊皮膚沒有毛，祝效忠解釋，是團隊替樂樂進行超聲波檢查時剃走的，着公眾不用擔心。

胡綺琪亦指，團隊會密切留意中央政府贈港、去年9月抵達的安安和可可的情況，尤其是會否適合交配。