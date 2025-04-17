公屋富戶｜何永賢：「組合拳」見效　2年半已收回逾8000間公屋

政府近年收緊公屋富戶政策，前年起將資產申報周期縮短。房屋局局長何永賢表示，政府近兩年半已收回約8,000個公屋單位，涉及約80億元，形容「組合拳」已經見效。她又表示，期望市民有「公屋是公共資源」，入住公屋後亦應有「上進心」，爭取離開舒適圈。



房屋局局長何永賢表示，政府近兩年半已收回約8,000個公屋單位，涉及約80億元，形容「組合拳」已經見效。（資料圖片／陳葦慈攝）

8000個公屋單位約值約80億 加公屋富戶租令補貼年減15.5億

何永賢接受《文滙報》訪問透露，由現屆政府上任至今年2月底的約兩年半時間，當局已收回約8,000個公屋單位，涉及約80億元，形容對輪候公屋人士及政府都十分重要。

提到房委會上月通過10月起向公屋富戶加租，何永賢加租後房委會每年減少15.5億元補貼，會轉用於維修保養及增建更多居屋。

何永賢指，簡約公屋至今累計有逾2.1萬宗申請。（資料圖片／周令知攝）

何永賢：收緊富戶政策冀帶出上進觀念

何永賢又指，收緊富戶政策是一套「組合拳」，是希望帶出上進上流觀念。她又指，政府在租金上給富戶的許多補貼由社會共同支付，富戶入住公屋後亦應有上進的活力，不能停留在「舒適圈」。

過渡性房屋日後可放寬入住資格

至於簡約公屋，何永賢指至今累計有逾2.1萬宗申請，她認為簡約公屋與過渡性房屋可以相輔相成，日後或有更大空間，讓輪候公屋未滿三年的人士入住過渡性房屋。