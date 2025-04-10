打擊濫用公屋富戶上訴「打甩」增有否殺錯無辜？何永賢：比例相若
撰文：林遠航
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房屋局向立法會特別財委會提交的文件顯示，去年公屋富戶收到遷出通知書後上訴成功個案，有71宗，較2023年多68宗。會上有議員關注當局打擊濫用公屋會否「打過龍」，房屋局局長何永賢表示，數字上升是因為當局去年展開了公屋富戶申報，又指上訴委員會決定取消或修訂遷出通知書的比例，與過往相若。
去年有154戶被發遷出通知書後上訴得值
據房屋局數字，去年公屋住戶收到遷出通知書後提出上訴的個案，有1,846宗，較2023年升三分一。而上訴委員會去年處理的個案中，有154戶的遷出通知書最終取消，當中71戶涉及富戶。
陳學鋒關注打擊濫用公屋有否「過咗龍」
民建聯陳學鋒關注，當局打擊濫用公屋之時，是否錯殺無辜，「手段過咗龍呢？」房屋局局長何永賢回應指，以往公屋住戶上訴，有15%人成功獲取消遷出通知書，稱去年比例與往年相若，又解釋當局近年展開了公屋富戶申報政策，才令數字上升。
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