打擊濫用公屋富戶上訴「打甩」增有否殺錯無辜？何永賢：比例相若

房屋局向立法會特別財委會提交的文件顯示，去年公屋富戶收到遷出通知書後上訴成功個案，有71宗，較2023年多68宗。會上有議員關注當局打擊濫用公屋會否「打過龍」，房屋局局長何永賢表示，數字上升是因為當局去年展開了公屋富戶申報，又指上訴委員會決定取消或修訂遷出通知書的比例，與過往相若。



房屋局局長何永賢表示，以往公屋住戶上訴，有15%人成功獲取消遷出通知書，去年比例與往年相若。（直播截圖）

去年有154戶被發遷出通知書後上訴得值

據房屋局數字，去年公屋住戶收到遷出通知書後提出上訴的個案，有1,846宗，較2023年升三分一。而上訴委員會去年處理的個案中，有154戶的遷出通知書最終取消，當中71戶涉及富戶。

陳學鋒關注打擊濫用公屋有否「過咗龍」

民建聯陳學鋒關注，當局打擊濫用公屋之時，是否錯殺無辜，「手段過咗龍呢？」房屋局局長何永賢回應指，以往公屋住戶上訴，有15%人成功獲取消遷出通知書，稱去年比例與往年相若，又解釋當局近年展開了公屋富戶申報政策，才令數字上升。