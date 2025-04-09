打擊濫用公屋｜去年330宗已處理富戶上訴　佔25%「打甩」毋須即搬

政府近年加強打擊濫用公屋及收緊富戶政策，在發出的遷出通知書數量上升下，接到的上訴同樣上升。房屋局向立法會特別財委會提交的文件顯示，去年租戶提出反對交還公屋的上訴個案達到1,846宗，較前年上升超過三分之一，當中涉及富戶政策有超過65%，即約587宗。至於去年已處理的1,112宗上訴個案，其中330宗涉及富戶，即約佔三成，而當中有81戶、即近四分之一「打甩」或「暫時打甩」通知書，毋須即搬。



去年租戶反對交還公屋的上訴個案，較前年大升超過三分一，而當中涉及富戶政策有587宗。（資料圖片／盧翊銘攝）

現時，公屋租戶若被發現濫用公屋或違反租約，會收到房委會發出的遷出通知書，租戶可在遷出通知書發出後15天內，向上訴委員會(房屋)提出上訴。房屋局文件顯示，委員會處理的上訴個案有上升的趨勢，2022年有1,054宗，2023年升至1,378宗，去年進一步增至1,846宗。

按個案類別分類，其他類別的上訴個案，即包括富戶政策、離婚、扣分制及儲存違禁藥物等，數目顯著增加，由2022和2023年分別有182宗和118宗，至去年大幅飆升至902宗，房屋局指當中逾65%、即約587宗涉及富戶政策。

房委會上訴委員會（房屋）去年處理了共330宗涉及富戶的上訴，其中249戶收到的遷出通知書獲確認。（資料圖片）

根據當局數字，上訴委員會去年處理了共330宗涉及富戶的上訴，佔已處理總數近30%，其中249戶收到的遷出通知書獲確認，需要遷出；成功「打甩」即獲取消，則有71宗。另有10宗收到的遷出通知書屬「修訂」，即上訴審裁小組經考慮，設定一些條件供上訴租戶糾正違規情況，如租戶於指定時限內能符合所設條件，遷出通知書便會自動失效，亦即該10戶暫時「打甩」。

換句話說，去年共有81戶被懷疑是富戶的住戶，在上訴後最終毋須立即遷出，佔全部上訴「富戶」的四分之一。