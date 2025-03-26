居屋MIC｜研細單位用開放式廚房　棄灶台等配置　或不再開門見廁

早前入伙、位於啟德的房委會居屋啟欣苑以組裝合成（MIC）建築興建，屬預製組件的廚廁不能改動爭議，也揭示不少居屋戶希望將梗廚改成開放式廚房。房屋局局長何永賢今日（26日）在立法會指，會研究在小型單位提供開放式廚房，並移除部分居民不適用的配置大門位置亦會「優化」，不再直望廁所。



有啟欣苑業主早前表示現有廚廁間隔並不實用，其中包括廚房的鋅盤及爐頭位高低不一，灶台位置僅在膝蓋上方的高度，煮食時十分辛苦。（資料圖片/黃浩謙攝）

預製組件禁改動 廁所牆身能否拆成疑問

有啟欣苑業主早前表示，以大概300萬購入一個約300呎單位，而單位最大的問題是「開門見廁」，即廁所門的位置，對正大門，原先希望大改單位間隔，將「廚廁對調」，方便日常起居生活，並增加空間實用性。不過，他指，收樓時才獲房署提供維修指引，稱由於廚廁為「預製組件」，不可改動間隔，無奈放棄想法。

圖為有關裝修指引。（黃浩謙攝）

房屋局局長何永賢3月26日在立法會指，會研究在小型單位提供開放式廚房，並移除部分居民不適用的配置大門位置亦會「優化」，不再直望廁所。（資料圖片/陳葦慈攝）

西九新動力立法會議員梁文廣今日提出口頭質詢，稱有啟欣苑業主發現出現「預製組件」而撻訂，關注當局會否就公共房屋室內設施檢討。何永賢說，使用廚房及廁所預製組件的效果理想，執修清單上涉及廚房與廁所的問題，如漏水，比傳統現場施工少50%。

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何永賢稱採用開放式廚房將涉及增設自動灑水系統等消防裝置

何永賢又稱，目前房委會的廚房設計，是配合傳統家庭的明火煮食習慣及相關條例，而提供四面的防火間隔牆及防火門，但理解社會不斷進步，起居飲食的生活習慣都有轉變，會積極研究在比較小型單位，採用開放式廚房，當中會涉及增設自動灑水系統等消防裝置，相關系統亦需由註冊消防承辦商每年進行檢查，當局將就建築成本效益及維修保養等問題，進行更詳細研究。

何永賢提到會在今起推售的居屋項目作設計優化，移除在調查中居民大多數認為不太需要，亦與規例要求無關的配置，如廚房灶台、室內晾衫杆等。

圖為近日最新入伙的啟欣苑内的裝修廢料。（黃浩謙攝）

對於另一議員楊永杰提及居屋「開門見廁」的問題，何永賢指曾詢問同事獲悉「出於一番好心」，希望大門的另一邊預留約2米，擺放梳化或櫃。她指如放棄2米要求，將大門移開加上轉變開門方向，便不需要直望廁所。她表明可行，將進行相關優化。