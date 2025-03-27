綠置居2023｜錄一宗撻訂 房署：麗玥苑非採用預製廚廁或MiC建造
撰文：任葆穎
出版：更新：
屬「居屋2022」發售的啟德啟欣苑採取MiC組裝合成建築興建，入伙後屬「預製組件」的廚廁間隔不能改動，截至3月14日錄得74宗「撻訂」，事件惹起大眾關注。
另一邊廂，屬「綠置居2023」發售的長沙灣麗玥苑，以地理位置及性價比高而被譽為「綠置居樓王」。房屋署回覆查詢稱，麗玥苑單位不是採用「立體預製浴室及廚房」或「組裝合成」建築法（MiC）興建。該項目截至昨日（26日），僅錄得一宗「撻訂」。
去年發售的「綠置居2023」以市價五二折推售新盤長沙灣麗玥苑，合共提供2,359個單位。房屋署表示，所有單位已在2024年第四季全部售出。房屋署指「綠置居2023」的銷情非常理想，反映麗玥苑相當受歡迎，以及綠表申請者對資助出售單位的需求持續殷切。
截至今年3月26日，麗玥苑只錄得一宗「撻訂」，房屋署指可能涉及不同原因，例如申請者於簽訂買賣協議後的經濟情況／家庭狀況有所改變、申請者未能符合資助出售單位的申請資格而被香港房屋委員會撤銷買賣協議等。
啟欣苑撻訂增至74宗│今年佔30宗 8個大單位被棄購 禁改廚廁惹議啟欣苑成交│錄74宗撻訂佔4% 房屋署：與近年項目「沒顯著分別」居屋2024將開售│啟欣苑MiC組裝合成建築禁改廚廁 已錄74單位撻訂啟欣苑｜何永賢稱賣樓說明書附裝修須知 已提醒買家改動廁房細則
啟德啟欣苑錄74宗「撻訂」 房署：與近年其他項目沒顯著分別
屬「居屋2022」發售的啟德啟欣苑採取MiC組裝合成建築興建，入伙後屬「預製組件」的廚廁間隔不能改動，令部份業主「撻訂」，事件引起社會關注。
房屋署早前表示，截至今年3月14日，啟欣苑共有74宗「撻訂」，「撻訂率」佔整體單位數約4%，並指與近年竣工的其他資助出售單位項目沒有顯著分別。
綠置居樓王麗玥苑首錄撻訂│綠表買家棄購280呎單位 恐損失8.9萬綠置居︱長沙灣麗玥苑單位售罄 房委會：綠表申請人需求持續殷切綠置居︱首日揀樓長沙灣麗玥苑搶手 買家稱無關減息：減唔減都買綠置居2023｜9.19開始揀樓 長沙灣麗玥苑最平7.7萬元首期做業主