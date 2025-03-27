綠置居2023｜錄一宗撻訂　房署：麗玥苑非採用預製廚廁或MiC建造

屬「居屋2022」發售的啟德啟欣苑採取MiC組裝合成建築興建，入伙後屬「預製組件」的廚廁間隔不能改動，截至3月14日錄得74宗「撻訂」，事件惹起大眾關注。



另一邊廂，屬「綠置居2023」發售的長沙灣麗玥苑，以地理位置及性價比高而被譽為「綠置居樓王」。房屋署回覆查詢稱，麗玥苑單位不是採用「立體預製浴室及廚房」或「組裝合成」建築法（MiC）興建。該項目截至昨日（26日），僅錄得一宗「撻訂」。



「綠置居單位2023」以市值五二折推售新建的長沙灣麗玥苑2,359個單位，預計2027年落成。(資料圖片/凌子淇攝）

去年發售的「綠置居2023」以市價五二折推售新盤長沙灣麗玥苑，合共提供2,359個單位。房屋署表示，所有單位已在2024年第四季全部售出。房屋署指「綠置居2023」的銷情非常理想，反映麗玥苑相當受歡迎，以及綠表申請者對資助出售單位的需求持續殷切。

截至今年3月26日，麗玥苑只錄得一宗「撻訂」，房屋署指可能涉及不同原因，例如申請者於簽訂買賣協議後的經濟情況／家庭狀況有所改變、申請者未能符合資助出售單位的申請資格而被香港房屋委員會撤銷買賣協議等。

屬「居屋2022」發售的啟德啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

啟德啟欣苑錄74宗「撻訂」 房署：與近年其他項目沒顯著分別

屬「居屋2022」發售的啟德啟欣苑採取MiC組裝合成建築興建，入伙後屬「預製組件」的廚廁間隔不能改動，令部份業主「撻訂」，事件引起社會關注。

房屋署早前表示，截至今年3月14日，啟欣苑共有74宗「撻訂」，「撻訂率」佔整體單位數約4%，並指與近年竣工的其他資助出售單位項目沒有顯著分別。

網上流傳有啟欣苑業主卻拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）