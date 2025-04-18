復活節｜深圳灣公路大橋大塞車　運輸署：駛往旅檢區或要等90分鐘

【深圳灣口岸/高鐵/西九龍高鐵站/港珠澳大橋/北上/深圳】一連四日的復活節長假期今日（18日）展開，首日各大口岸早上都出現大批北上人潮，運輸署表示，鑑於進入深圳灣管制站的跨境私家車車輛眾多，等候駛往旅檢區進行離境手續的時間可能需要90分鐘，警方現正在深圳灣管制站實施第二階段特別交通安排。



網上實時監測可見，深圳灣公路大橋北行方向現時大塞車。(香港出行易網上截圖)

深圳灣公路大橋出現大塞車。(讀者提供圖片)

根據「香港出行易」的網上實時監測系統畫面可見，最新於早上11時47分，橋面出現嚴重擠塞，大部份為前往深圳灣管制站的的士。另外，有司機在「的士司機資訊網FB群組」分享的一條影片中，司機由深圳灣大橋南行出市區時，拍到往北行方向出現大塞車，所有車輛都似乎停滯在橋中，未有前行，而拍攝者駕駛車輛行駛了17秒，一直仍未見到車龍的龍尾，相當誇張。

運輸署表示，鑑於進入深圳灣管制站的跨境私家車車輛眾多，等候駛往旅檢區進行離境手續的時間可能需要90分鐘，警方現正在深圳灣管制站實施第二階段特別交通安排。

－對貨車的交通安排維持不變，即繼續沿貨車通道進入貨車等候區後前往清關；



－對公共運輸車輛，包括跨境巴士、專營巴士、專線小巴及的士的交通安排維持不變，即繼續沿客車通道進入管制站；及



－跨境私家車須沿深圳灣公路大橋靠左行駛，然後沿貨車通道進入一個預設的私家車等候區排隊，並等候進一步指示駛往旅檢區進行離境手續。



－政府呼籲市民耐心等候，多謝合作。

