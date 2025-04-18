復活節前夕60.5萬港人出境增15%　北上按年升17%　港淨流失33萬人

一連四天的復活節連同星期日長假期於今日（18日）開始，不過大批港人已趕在昨日（17日）出境外遊，尤其是昨晚多個北上口岸出現「港人大遷徙」壯觀場面。入境處資料顯示，昨日有60.5萬港人出境，比去年復活節長假前一日多15%。當中約五分一經羅湖口岸北上，另也有近11萬人經落馬洲支線口岸出境，單計經此兩個口岸出境港人已佔39%。



昨日有45.15萬人次經各陸路口岸北上，是今年單日新高，而扣除昨日有27.5萬港人入境，單日「淨流失」港人達33萬人。



4月17日復活節假期前夕的晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地；晚上8時，落馬洲支線口岸擠滿北上港人，有人指擠擁情況較去年更甚。（小紅書圖片)

4月17日復活節假期前夕晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地，福田口岸擠得水洩不通。（小紅書圖片)

昨總計72萬人出境 深圳灣口岸晚上仿如「春運」

自疫後通關後，每逢長假都會出現港人外遊的「港人大遷徙」場面。昨晚8時後，落馬洲支線口岸擠滿北上港人，有人指擠擁情況較去年更甚，福田口岸擠得水泄不通；在深圳灣口岸過境人潮極壯觀，有市民形容情況仿如「春運」。

入境處資料顯示，昨有718,726名香港居民、內地及其他訪客出境，同日總入境人數則有389,168人，略多於一半，單日淨流失人數33萬人。

如單計港人，有274,756入境，但出境則有605,240人，即該33萬「淨流失」人口均是港人；同日入境及出境旅客均相若為11萬人。

約四成經羅湖及落馬洲口岸出境 經港珠澳大橋口岸離港大增16.4%

比對兩年港人出境數字，去年復活節假期前夕（2024年3月28日）有525,772港人出境，而今年則有605,240人，即多15%。

當中五分一(126,591人）經羅湖口岸出境，109,087人經落馬洲支線口岸離港，這兩個口岸佔了39%；由深圳灣出境則有83,302人，另66,073人坐高鐵北上。

有70,307人乘搭飛機外遊，按年多約4,000人或6%；經港珠澳大橋口岸出境港人也多了約一萬人，由63,374人增至73,799人，增幅有16.4%。

4月17日復活節假期前夕晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地，晚上8時半，在深圳灣口岸過境人潮極壯觀，有市民形容情況仿如「春運」。（小紅書圖片)

4月17日復活節假期前夕晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地，晚上8時半，在深圳灣口岸過境人潮極壯觀，有市民形容情況仿如「春運」。（小紅書圖片)

45萬港人經北上內地 按年升17%

在撇除經機場、港珠澳大橋、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，昨有45萬港人經各個水陸口岸北上，比去年38.6萬人升17%。