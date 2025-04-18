復活節｜深圳商場傍晚前人潮漸現　有港人「錯峰」過關仍等半小時

復活節長假期首日，各大口岸都擠滿北上人潮，深圳港人熱點商場在上午至午市人流比以往有所減少，然而一到下午，北上港人蹤影愈來愈多。有市民稱為了避開早上的北上高峰期，特地下午才出發，不過在深圳灣口岸仍需等候半小時才入境內地。



深圳港人熱點商場4月18日在上午至午市人流比以往有所減少，然而下午至傍晚，北上港人蹤影愈來愈多。（林幸泉攝）

深圳商場有食肆店員稱有了心理準備，今日（18日）從中午開始一直忙碌起來。（林幸泉攝）

下午1時左右，皇庭廣場有不少人逛街，但沒有擠滿人群，即使有復活節文創市集，場面亦顯得冷清。場內的餐廳沒有人排隊，很多間都有大量空桌，在餐廳外接待客人的店員亦十分清閒。

4月18日下午約5時，深圳皇庭廣場內的北上港人明顯增多，深圳地鐵出口原本仍很「鬆動」的那一層，也變得擁擠起來。（林幸泉攝）

不過下午約5時，皇庭廣場內的北上港人明顯增多，深圳地鐵出口原本仍很「鬆動」的那一層，也變得擁擠起來，但不至於水洩不通。

食肆傍晚開始要排隊入座

同層的食肆或茶飲店也出現了「小人龍」。有些餐廳一度需要排隊等候入座，不過也有一些餐廳，如壽司郎等，只有一、兩名食客。

一家四口避開早上過關人潮下午才出發

港人王先生趁假期一家四口一起北上吃喝，今晚返港。他大約4時左右到皇庭廣場，知道今早會有大批港人北上，為避開人潮，於是下午才出發。只是在深圳灣口岸時，仍需等半小時才成功過關。王先生又說，商場內到處也是港人，「呢啲商場不嬲都多香港人」。

餐廳有心理準備中午開始一直忙碌起

記者下午近4時亦到了另一個深圳商場Coco Park，場地比皇庭廣場大，人流也比較多。日式餐廳店員張小姐指今日明顯看見多了香港人，上午來的顧客幾乎全是香港人，晚上訂了桌的也有一半是香港人。她續說餐廳經理預先知會了他們這數天會比較忙，因此有了心理準備，今天也的確從中午開始一直忙碌起來。

深圳港人熱點商場4月18日在上午至午市人流比以往有所減少，然而下午至傍晚，北上港人蹤影愈來愈多。（林幸泉攝）

另一間餐廳的店員何先生也說，今天的香港人比平日多了一倍，昨日開始已多了港人來用餐。不過，他說不清楚香港正值復活節長假，但今天比以往都要忙。商場中庭今日也有市集，但受天雨影響，沒有太多人流，太多數人都在室內閒逛，打發時間，或在餐廳內用餐。