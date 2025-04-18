多圖直擊復活節香港、深圳實況　過關人頭湧　港深同有「人氣」點

【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／留港消費】一連四日復活節假期今日（18日）開始，各大跨境口岸自昨夜（17日）起已擠滿北上人潮。北上直擊發現，深圳商場早段的人流明顯未似預期，下午5時港人的數量漸增，但也不及去年復活節的盛況。北上達人西DorSi便分析，港人或已熟習深圳，趁着長假期衝出大灣區旅遊。



香港方面，銅鑼灣區受姜濤熱帶動，「人氣」猶在，主攻旅客的希慎廣場尚有人氣，但渣甸坊似乎未能受惠。另一邊廂，西九文化區正舉辦大型戶外咖啡節，吸引大批人潮排隊進場，有網民稱排隊入場需要兩小時。



2025年4月18日，復活節假期首日中午，向來是港人熱點的皇庭廣場人流稀少。（吳美松攝）

2025年4月18日，復活節假期首日中午，向來是港人熱點的皇庭廣場人流稀少。（吳美松攝）

深圳皇庭廣場中午人流不多 港人感好奇︰啲人唔知去晒邊

深圳近年成為港人北上消費的首選，皇庭廣場每逢節假日人頭湧湧，大量港人到場吃喝玩樂。不過《香港01》記者今午所見，即使設有復活節文創市集，人流不及之前。有港人表示，其他跨境口岸早上擠滿北上港人，對商場的冷清感到奇怪，好奇「啲人唔知去晒邊。」

2025年4月18日，復活節假期首日下午約5時，皇庭廣場的港人數量顯着增加。（吳美松攝）

2025年4月18日，復活節假期首日下午約5時，皇庭廣場的港人數量顯着增加。（吳美松攝）

皇庭廣場下午5時港人數量漸增︰為避開早上過關人潮

直至下午約5時，皇庭廣場的港人數量顯着增加，與深圳地鐵連接的樓層開始擠擁，同層的食肆及茶飲店也開始出現排隊人龍。有剛剛到埗的港人解釋，為了避開早上的過關人潮，下午才出發往深圳。

不過根據記者去年復活節及其他節日北上深圳的經驗，即使皇庭廣場的人流漸增，但明顯不及當時的盛況。

深圳港人熱點商場4月18日在上午至午市人流比以往有所減少，然而下午至傍晚，北上港人蹤影愈來愈多。（林幸泉攝）

深圳商場有食肆店員稱有了心理準備，今日（18日）從中午開始一直忙碌起來。（林幸泉攝）

4月18日下午約5時，深圳皇庭廣場內的北上港人明顯增多，深圳地鐵出口原本仍很「鬆動」的那一層，也變得擁擠起來。（林幸泉攝）

2025年4月18日，復活節假期首日，主攻旅客的希慎商場尚有人氣。（任葆穎攝）

2025年4月18日，復活節假期首日，希慎廣場Apple Store內不少顧客在選購手機。（任葆穎攝）

銅鑼灣人流減 渣甸坊店主稱每月起碼4日假期不營業

另一邊廂，銅鑼灣在姜濤的「加持」下，商場人流同樣不多，主攻旅客的希慎廣場尚有人氣，例如Apple Store內不少顧客在選購手機，惟渣甸坊似乎未能受惠。衣服店店主劉先生表示，自新冠疫情爆發後，街上人流已大幅減少，因此每個月起碼有4日假期不營業。

2025年4月18日，復活節假期首日，銅鑼灣渣甸坊人流不多。（任葆穎攝）

2025年4月18日，復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上。（黃寶瑩攝）

西九東京咖啡節排隊入場兩小時 咖啡攤位排最少30分鐘

其實留港消費的人群也不示弱，西九文化區正舉辦大型戶外咖啡節，主辦方更帶來首次來港的東京咖啡節，吸引大批人潮排隊進場。網上有帖文稱，排隊換領手帶需要兩小時，每個日本咖啡攤位估計要等待30至60分鐘。

有網上帖文稱，西九大型戶外咖啡節排隊換領手帶需要兩小時。（網上圖片）

北上達人西DorSi分析，港人已經敢於衝出大灣區，到廣東省以外的地區玩樂。（資料圖片）

西DorSi分析︰港人熟習深圳 假期衝出大灣區

對於深圳商場人流減少，北上達人西DorSi分析指，港人近年已熟習深圳及珠海一帶，因而敢於衝得更遠，例如高鐵直達的張家界及桂林等；另外內地沒有西方節日節目，交通及酒店費用與平時一樣，估計吸引部份原計劃外遊的港人改為內地中長線旅遊。