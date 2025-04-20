中美貿易戰｜梁兆基：香港出口量明顯下跌　未必達2%經濟增長目標

恒生銀行高級顧問、總商會前總裁梁兆基今日（20日）在商台節目表示，在中美貿易戰下，兩國貿易幾乎完全停頓，香港出口量明顯下跌，相信今年經濟增長未必能達到政府預計的2%，前景不算樂觀。他表示過去香港企業積極開拓新市場，美國市場在香港轉口佔比逐漸降低至約6%，相信即使關稅令香港出口量下跌，情況不會如新冠疫情般差。



至於中國能否「保5」，即保持全年5%經濟增長目標，梁兆基說「當然有很大問號」， 但相信國家會推出政策應對。



恒生銀行高級顧問梁兆基。（資料圖片）

陳美寶1月時視察葵青貨櫃碼頭的最新運作情況。（運輸及物流局）

股市難免有波動 籲港人毋須太悲觀

在關稅影響下，梁兆基認為香港股市難免有短期波動，但呼籲港人不用太悲觀，因為在香港上市的企業有一定經濟實力，當中中資企業增長能力強，本港市場對國際基金仍然有吸引力。他指，美國股市動盪令部分資金已經撤出，香港或能因此得利，只要香港維持自由港的承諾，就能增加外商信心。

4月7日，恒生指數首次單日瀉3,021點，亞太區股市表現最差，環球股災經歷「黑色星期一」。（盧翊銘攝）

望政府商界助中小企開拓其他市場

梁兆基指自從特朗普首次上任時出現關稅戰，很多香港企業已開始尋找新市場，但中小企能力相對低，部分仍然依靠傳統美國市場，今次關稅措施將對倚重美國市場的企業帶來很大打擊。

他認為企業需要開拓其他市場穩定銷售額，希望政府和商界協助中小企積極發展，例如銀行業會考慮企業資金及還款能力，協助中小企融資及貸款。不過，他預料中美貿易戰的持續時間將以年計，而短期內即使中國及香港積極尋找新盟友，也難以取代美國市場。

梁兆基指關稅貿易戰持續對中國壓力相當大，大量中小企直接及間接依賴美國市場。.（AP）

中國「保5」成問號 料國家有政策應對

梁兆基指關稅貿易戰持續對中國壓力相當大，大量中小企直接及間接依賴美國市場。他認為內地有很多刺激或支持經濟的政策可以出台，以支撐經濟增長，達至全年經濟百分之5的增長，不過實際影響仍有待觀察。