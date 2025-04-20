荃灣西站逾10部的士等客　的士司機：復活節生意唔係差，係死呀

大批港人趁復活節假期北上消費，本港各行各業也受影響。其中，在荃灣西站外的的士站，有大批的士等候載客，司機不約而同表示生意慘淡，更有司機表示復活節的生意「唔係差，係死呀」。



在荃灣西站外的的士站，有大批的士等候接客。（洪戩昊攝）

在荃灣西站外的的士站，有大批的士等候接客。（洪戩昊攝）

談到今個復活節假期的生意，彭先生苦笑道：「唔係差，係死呀」。（洪戩昊攝）

司機彭先生指，以往排隊的的士更多，現在已減少了，「因為冇生意吖嘛。」談到今個復活節假期的生意，他苦笑道：「唔係差，係死呀」，與往年同期比較，只剩三四成。他表示，早上有很多乘客往關口，但下午便很少乘客。

曹先生表示，生意不佳已並非新鮮事：「近呢兩、三年都係咁㗎喇。」（洪戩昊攝）

另一位司機曹先生同樣指今個復活節假期的生意與往年同期相比差很遠，少了約四成。據他了解，現時不少港人若有數天假期，也會選擇北上消費。由於他沒有用網約平台，故此也接不到到關口的乘客。他亦表示，生意不佳已並非新鮮事，「近呢兩、三年都係咁㗎喇。」