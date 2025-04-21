運輸署：國際牌自助服務站運作暢順 預約申請非常踴躍
撰文：蕭通
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運輸署1月中起分別於金鐘統一中心、長沙灣政府合署兩個牌照事務處，各增設一個國際駕駛許可證（國際牌）自助服務站，無需帶證件相或輪候影相，只需帶備地址證明，最快可在完成手續後半小時內取證。運輸署周日（20日）於社交平台表示，自助站至今運作暢順，廣受用家歡迎，預約情況非常踴躍，署方同時再次介紹預約步驟。
合資格市民須預先登記「智方便+」，然後以具有身份認證及數碼簽署功能的「智方便+」帳戶，帶同地址證明文件（由發出日起計不超過3個月），於選定時段到相關牌照處的自助服務站，辦理國際駕駛許可證申請手續。大致步驟如下：
1. 網上預約地點同時段（www.gov.hk/idpabs）；
2. 用「智方便+」做身份認證同數碼簽署；
3. 掃描3個月內的地址證明；
4. 即時影相；
5. 以電子支付方式輕鬆付款（可選用信用卡／轉數快／網上繳費靈）；
6. 申請後記得領取收據，很快會收到手機短訊通知取證。
網上申請國際牌比例升至44%
運輸署又稱， 網上申請國際牌是目前運輸署最受歡迎的電子牌照服務，截至去年底網上申請的比例已升至近44%。署方鼓勵市民多用網上服務，更方便也快捷。
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