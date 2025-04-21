復活節｜長沙團800人「齊上齊落」團友炮轟安排　旅監局暫無投訴

【復活節／北上消費／北上旅遊／專業旅運／湖南／長沙／高鐵遊】一連4日的復活節假期今日（21日）踏入尾聲，大批港人陸續從內地回港逼爆口岸。其中專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，接載約800人到當地欣賞煙花，惟有團友不滿行程安排，批評所有人「齊上齊落」一同遊覽景點及用膳，甚至餐廳的洗手間也不勝負荷，在社交媒體撰文批評，稱不會再參加該公司的旅行團。



《香港01》正向專業旅運查詢相關事件。旅監局今日回應指，暫時沒收到專業旅運長沙團的相關投訴。



2025年4月18日，復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上。（黃寶瑩攝）

專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，在復活節首日（18日）出發。（專業旅運FB圖片）

逾200萬人次的香港人在復活期間出遊，當中主要北上內地。港鐵因應旅客出遊的殷切需求，經與內地鐵路部門協調後，將於4月18日至22日期間，安排額外8對來回香港至旅遊勝地的專列列車，包括桂林、長沙、潮汕、張家界、南昌及肇慶等，供旅遊業界包團乘搭。

專業旅運4日3夜長沙高鐵專列團低至$3699 參觀「中國煙花之鄉」

其中，專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，團費低至3,699元起，在復活節首日（18日）出發，景點包括到被譽為「中國煙花之鄉」的瀏陽欣賞煙花慶典，遊覽國家4A級旅遊景區銅官窯古鎮等。

有市民參加由專業旅運舉辦的4日3夜長沙高鐵專列團，但不滿安排。（網上圖片）

團友社交平台發文投訴「一味得個趕字」 趕不及如廁

不過有團友對專業旅運的安排感到不滿，在網上社交平台發文投訴指，所有團友「齊上齊落」一同遊覽景點及用膳，「一味得個趕字」，甚至餐廳的洗手間也不勝負荷，導致團友趕不及如廁，影響到旅遊體驗，形容有如鴨仔團。「真心嬲，第一次報呢間旅行社，唔會想有下次。」

該團友又批評指，專業旅運沒有清楚說明有逾600名團友出發，也沒有提到所有團友的行程相同。「你個團唯一嘅好處，只係夠人多，可以包到專列，可以入閘快啲。」

據了解，該專列共接載約800名團友，而非600人。

專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，團費低至3,699元起。（專業旅運FB圖片）

旅監局︰如有需要會再作跟進

旅監局今日（21日）回應指，暫時沒收到專業旅運長沙團的相關投訴，正向旅議會了解，如有需要會作跟進。