8歲以下兒童坐私家車11.1起須用束縛設備　運輸署指明2情況無豁免

立法會早前通過修訂法例並刊憲，規定8歲以下及身高未達到1.35米的兒童，坐在私家車時，須使用兒童束縛設備。運輸署今日（22日）提醒家長、監護人、私家車司機，由今年11月1日起，上述兒童乘坐私家車時須使用兒童安全座椅等兒童束縛設備。



署方表示，在選擇兒童束縛設備時，應以產品適用的身高或體重範圍為首要考慮，並留意產品是否註有顯示符合國家或國際認可標準的標記。署方並指，除傳統設計的兒童安全座椅外，市面上亦有各類便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座位等，同樣符合法例。



法例有免責條款，包括容許「緊急情況」下豁免有關規定，署方舉例指暈倒睇急症可獲豁免，惟「返學遲咗出門口」、「感冒睇醫生」則不適用。署方又指，「緊急情況」難以用三言兩語說明，強調執法人員及法庭會作判斷。



運輸署今日（22日）提醒家長、監護人、私家車司機，由今年11月1日起，8歲以下兒童乘坐私家車時，除非身高達到1.35米，否則須使用兒童安全座椅等兒童束縛設備。（黃寶瑩攝）

身高達1.35米可佩戴成人安全帶

運輸署表示，由今年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須強制使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。

警方可向違反規定的司機發出230元定額罰款通知書；如案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2,000元。

運輸署今日（24日）提醒私家車司機，由今年11月起，兒童乘坐私家車時須使用兒童束縛設備。

便攜式產品兒童束縛設備包括安全帶調節器。（運輸署網站圖片）

便攜式產品兒童束縛設備包括穿戴式安全約束背心。（運輸署網站圖片）

便攜式產品兒童束縛設備包括可折疊幼兒增高座椅。（運輸署網站圖片）

傳統安全座椅及便攜式產品皆可使用

運輸署總工程師/道路安全及標準研究胡建國表示，最常見的兒童束縛設備包括傳統的前向式或後向式兒童安全座椅，另外亦包括便攜式產品，例如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座椅。

不過，他提醒便攜式產品在側面撞擊中，保護力一般不及安全座椅。

胡建國指，合資格的兒童束縛設備產品有永久標記。（運輸署網站圖片）

胡建國並指，不論使用何種產品，使用「兒童束縛設備」都需按法例規定，確保設備符合國際安全標準。至於如何知道產品是否符合標準？他建議市民可留意產品包裝說明，又指合資格的產品會有永久標記。

▼合資格兒童束縛設備安全標準▼

·汽車安全帶裝置英國標準 BS 3254：1960 或 BS 3254 (包括第 2 部：1991 兒童束縛設備規格 )

·被動安全帶系統英國標準規格 BS AU 157a、BS AU 185、BS AU 186、BS AU 186a、BS AU 202 或 BS AU 202a

·歐洲經濟委員會於 1973 年 5 月 7 日訂立的歐洲經濟委員會第 16 號規例 ( 包括所有在 1998 年 8 月 1 日之前作出的修訂在內 )；歐洲經濟委員會於 1981 年 2 月 1 日訂立的歐洲經濟委員會第 44 號規例 ( 包括所有在 1998 年 8 月 1 日之前就兒童束縛設備作出的修訂在內 )；或 聯合國歐洲經濟委員會於 2013 年 8 月 7 日訂 立的聯合國第 129 號規例 ( 包括所有在 2025 年 11 月 1 日之前就兒童束縛設備作出的修訂在內 )

·汽車安全帶裝置澳洲標準 AS 1754-1995

·汽車安全帶裝置新西蘭規格 NZS 5411

·聯邦汽車安全標準 ( 美國 ) 第 213 號標準

·日本工業標準 JIS D0401：1990 或 JIS D0401：1996

·歐洲經濟共同體於 1977 年 6 月 28 日發出的第 77/541/EEC 條指示 ( 包括所有在 2005 年 6 月 30 日之前就該指示作出的修訂在內 )

·澳洲 / 新西蘭標準 AS/NZS 1754：2010 或 AS/NZS 1754：2013

·中華人民共和國國家標準 GB 27887-2011 機動車兒童乘員用約束系統。



受過撞擊束縛設備須更換 用二手產品要留意

胡建國指兒童束縛設備若受到撞擊，表面雖然可能沒有明顯受損，但內在結構可能已受損，會影響保護效能，建議若遇到交通意外，不宜繼續使用有關設備。

他又提醒市民，﻿﻿二手產品難以保證未曾受撞擊；至於親友用過的產品，也要清楚了解曾否受跌撞。

運輸署總工程師/道路安全及標準研究胡建國指，兒童束縛設備若受到撞擊，不宜繼續使用。（黃寶瑩攝）

法例有免責條款 暈倒看急症可豁免 趕返學、感冒看醫生都不適用

法例有例明免責條款，其中私家車司機有合理理由相信乘客已年滿8歲或身高達1.35米，以及「緊急情況」下接載兒童，例如暈倒看急症，無法趕及安排使用兒童束縛設備，可獲豁免刑責。

至於何謂「緊急」，例如「返學遲咗出門口」、「感冒睇醫生」又是否「緊急」？胡建國指，上述情況與危及生命的情況完全不同，不同就診情況是否合符定義亦難用「三言兩語」說明清楚，但稱最終執法人員及法庭會作判斷。

運輸署總工程師/道路安全及標準研究胡建國指，執法部門會用專業判斷，去決定如何對違例行為採取行動。（黃寶瑩攝）

若違例行為出現於網約私家車 責任於司機

近年網約私家車興起，若乘客與司機都沒有安全座椅，責任誰屬？胡建國指，根據法例，私家車司機需要確保8歲以下及身高未達到1.35米的兒童，使用兒童束縛設備，因此責任落於司機身上。

不過，執法部門會否用「疏忽照顧兒童」等罪控告家長？胡建國未有正面回應，僅稱執法部門會用專業判斷，去決定如何對違例行為採取行動。