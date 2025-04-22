機場快綫擬加價近一成　香港站去機場加價10元至120元

機場快綫計劃加價，現時機場快綫由香港去機場的八達通成人票價為110元，港鐵建議加價10元至120元，九龍往機場由100元增至105元，青衣站往機場由65元增至73元，整體加幅約9.4%，目標6月生效。



機場快綫。（資料圖片）

機場快綫申請加價近一成。（立法會文件）

成人單程票加價達15元

如不使用八達通，以成人單程票由香港去機場，加價更達15元，由115元增至130元；九龍去機場由105元增至115元；青衣去機場由70元增至80元；至於機場來往博覽館的短程車，則與八達通成人票價加幅看齊，都是加價1元。

成人「即日來回博覽館特別車費優惠」由8元增至10元；成人往返市區車站至機場站／博覽館站的三十日內有效來回票票價亦加價10元。

機場快綫擬加價近一成。（資料圖片／江智騫攝）

機場快綫乘客量僅恢復至疫情前約7成 營運成本上升

港鐵表示，受2020年起的疫情影響，機場快綫因旅客減少而面臨持續的財務挑戰，出現虧損情況。隨着香港國際機場的客運量復蘇，機場快綫面對來自其他公共交通工具的競爭、商務旅遊模式轉變等多項因素影響，乘客量至今只恢復至疫情前約7成的水平。

港鐵指，機場快綫的營運成本在不同因素影響下仍顯著上升。在2017年至2024年期間，香港的綜合消費物價指數累積上升13.8%，能源成本增加27%，但機場快綫票價自2017年6月起維持不變。反觀其他國際城市包括倫敦、悉尼、東京及首爾的機場鐵路，其票價自2017年起已分別上調13%至38%不等。