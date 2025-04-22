電影寒冬︱復活節檔期票房總收僅1200多萬　按年同期銳減65.6%

香港票房有限公司（下稱票房公司）今日（22日）公布，今年復活節檔期（4月18日至21日）的電影票房。香港票房僅12,675,957元，票房公司指本港整體電影消費市道銳減，比去年復活節同期大跌了65.6%。票房公司認為數字顯示香港戲院經營環境持續艱難，並呼籲市民多到戲院看電影，繼續支持戲院及香港電影業。



《破·地獄》加長版今日（4日）上映，在尖沙咀英皇戲院，下午其中兩場已經滿座。（吳綽詩攝）

去年復活節票房約3600多萬 今年大跌六成半

根據票房公司的數字，今年復活節檔期間，港澳兩地票房總收入為13,476,058元，香港則佔其中12,675,957元。而去年復活節同期（3月29日至4月1日）的票房總收入，港澳兩地共有38,363,241元，香港有36,848,880元。對比兩年數字，港澳兩地今年票房總收入跌了64.87%，本港跌65.6%。

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而今年復活節檔期上映的電影，收入最佳的電影是荷里活電影《MINECRAFT：我的世界大電影》，4天收入為3,075,475元，而第二位是動畫電影《貓貓的奇幻漂流》，收1,433,134元，另一套荷里活電影《戰役》，亦收1,329,316元，排第3位。至於香港電影則只有兩套打入首5位，分別是第4位的《贖夢》，收1,244,159元，以及第5位的《破．地獄》，收1,154,524元。