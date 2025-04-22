布料公司經理指其友公司是分配商　客戶落訂後取利　認欺詐囚30月

布料公司項目經理涉嫌叫3名客戶訛稱其友人經營的刀具公司及另一公司，是其任職公司的分判商，3客戶因而向該些「分判商」落約100萬元訂單，經理從中取利，並曾協助清洗約72萬犯罪得益，他早前承認欺詐等9罪，今(22日)在區域法院判刑，暫委法官陳慧敏形容案情嚴重，斥責被告以欺詐手段精心策劃犯案，違反誠信，判囚30個月。



同案被告判囚1年

被告李嘉榮，53歲，Showtex Hong Kong Limited (Showtex HK)時任項目經理，他早前承認3項欺詐罪，1項企圖欺詐罪，及5項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪(俗稱「洗黑錢」)。

同案被告趙秉国，42歲，馬幫貿易有限公司(馬幫貿易)營運者，早前在區域法院承認上述5項「洗黑錢」罪名，被判囚1年。

被告李嘉榮承認欺詐等9罪，在區域法院判年2年半。(黃浩謙攝)

李在案發期間負責為公司找生意

涉案的Showtex HK公司，有供應阻燃布簾、安裝舞台投影屏幕及提供場地佈置服務。本案發生於2018年6月至2019年4月，被告李嘉榮當時是該公司的項目經理，負責尋找生意。

向3客戶訛稱另兩公司是分判商

案情指，李嘉榮先後向三名Showtex HK客戶訛稱，馬幫貿易及一間多媒體公司均為Showtex HK的分判商，該兩間公司與Showtex HK相關的工廠亦有交易往來，若Showtex HK未能提供服務，客戶亦可向馬幫貿易或該多媒體公司發訂單。

3客戶因而向另兩公司落訂約100萬

廉署早前接獲貪污投訴後展開調查，發現馬幫貿易及該多媒體公司，均非Showtex HK的分判商，與Showtex HK或其起用的工廠並無交易往來。該3名客戶案發期間向馬幫貿易及該多媒體公司發出約100萬元訂單。李以不誠實手段，安排Showtex HK提供訂單的部分項目，客戶向馬幫貿易及該多媒體公司支付的訂單款項，部分輾轉被存入李或其家人的銀行帳戶。

趙經營的馬幫從事刀具買賣

廉署又發現，趙秉国是馬幫貿易的營運者，該公司從事刀具買賣，他與上述多媒體公司的營運者，均曾在Showtex HK工作。李嘉榮與趙秉国亦曾透過馬幫貿易的銀行帳戶，處理上詐騙得來約72萬元的犯罪得益。

案件編號：DCCC 792/2023