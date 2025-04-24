中電設系統控制中心全天候監察供電　老臣子工程師候命時「三不」

近年香港頻繁出現極端天氣，對電力系統構成挑戰。中電設立系統控制中心，全天候監察各區供電及天氣情況。如有供電設施出現事故，系統會收到通知，工程師亦會立即調撥其他電力，或趕往現場處理。



有在中電工作超過37年的「老臣子」憶述，1994年新界北發生大水浸，部分供電站出現故障，他與同事趕往現場，更需撐舢舨前往供電站，令他印象深刻。他剛剛入行時，由於需應對突發情況，部分日子下班後仍須擔任「隨時候命」的角色，他會在當日秉持三「不」原則，包括不看電影、不剪髮、不游泳，確保隨時都能回到公司處理事件。



中電系統運行總監何耀基(左)及輸電及配電業務部高級資深工程師的丘宇晴(右)介紹24小時系統控制中心。（賴卓盈攝）

中電設置系統控制中心，顯示各區供電及天氣情況。如有供電事故，系統會馬上收到通知。（賴卓盈攝）

中電設置系統控制中心，顯示各區供電及天氣情況。如有供電事故，系統會馬上收到通知（賴卓盈攝）

24小時系統控制中心顯示各區供電設施及天氣情況

中電在大埔設立24小時系統控制中心，日前開放供傳媒入內。內有大型屏幕顯示各區供電設施及天氣情況。若出現緊急事故，系統工程師會收到通知，並需要遙距操作，調撥其他供電站的電力，甚至到現場處理情況。

中電設置系統控制中心，顯示各區供電及天氣情況。如有供電事故，系統會馬上收到通知（賴卓盈攝）

中電設置系統控制中心，顯示各區供電及天氣情況。如有供電事故，系統會馬上收到通知（賴卓盈攝）

候命時間堅持「三不」原則：不看電影、不剪髮、不游泳

中電系統運行總監何耀基於1988年畢業並加入中電，至今已在此工作超過37年。剛入行時，他負責在系統控制中心編寫電腦程式，部分日子下班後亦要擔任「隨時候命」的角色，如發生突發情況，公司會以傳呼機急召他回來處理。

何耀基表示，每次輪到他「候命」的時候，他都會秉持三「不」原則，包括不看電影、不剪髮、不游泳。「你睇戲睇一半，傳呼機響，你無得即時返嚟；你飛髮飛到一半，都唔可以即刻返來。所以我哋就好乖，係屋企做stand by（支援）。」

中電系統運行總監何耀基(左)及輸電及配電業務部高級資深工程師的丘宇晴(右)介紹24小時系統控制中心。（賴卓盈攝）

1994年7月新界北大水浸 難忘一行人撐舢舨到變電站

入行30多年，何耀基最難忘的經歷為1994年7月新界北大水浸。當時他為中電前線工程師，需處理前線設備的運作及修理。水浸當日，他接獲報告，指邊境有變電站有警報。他遂與同事駕車前往，惟駛至變電站前數百公尺時，水已浸至腰部，難以前行。結果同事竟在附近找到一架舢舨，半分鐘路程，一行人撐了「幾個字」才趕到現場。

何耀基說，近幾年極端天氣變得更頻繁，中電已在低窪地區的小型變電站增設防水閘等設施，並增加流動發電機，以應對天氣變化。他並指，現時系統控制中心已連接全港一萬多棟大廈的供電系統，如有供電事故，中心會立即收到通知，採取應對措施。而惡劣天氣過後，亦會使用無人機檢視供電設施的損毀情況。

丘宇晴（右）最記得2018年的颱風山竹，當日中心不斷接獲警報，讓她十分擔心。（賴卓盈攝）

颱風山竹襲港 高級資深工程師為不斷接獲供電設施警報而緊張

現為中電輸電及配電業務部高級資深工程師的丘宇晴則於2013年加入中電，她指印象最深刻的經歷是2018年的颱風山竹襲港，當日中心不斷接獲來自各供電設施的警報，讓她十分緊張，惟見到有不少同事在旁支援，她才慢慢冷靜下來。

她說，曾有前輩提點她，在突發情況下，除了快速應對，亦要做到安全、可靠，做到「快狠準」，令她印象深刻。

中電設置系統控制中心，顯示各區供電及天氣情況。如有供電事故，系統會馬上收到通知（賴卓盈攝）