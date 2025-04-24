THE亞洲大學排名｜內地清華蟬聯榜首　相隔八年港六院校躋身50強

泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）公布2025年亞洲大學排名，清華大學連續第7年蟬聯榜首，本港有6間大學晉身首50名，是繼2017年首次後相隔8年出現，其中浸大由去年第63名一躍至第50名。港大和中大繼續位列首十名，中大上升一位至第9名，港大繼續排第6。去年跌出首十的科大，今年繼續排第12位。城大和理大分別排第16和第18，城大比去年下跌一位，理大則上升一位。



▼6間上榜大學排名▼



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中大升一位排第9 港大和科大排名不變

根據泰晤士的2025年亞洲大學排名，香港大學及中文大學繼續位列首十，前者排第6位，與去年一樣，中大則上升一位，排第9位。而去年跌出首十的科大，今年繼續排第12位。

浸大躍升13位 本港6間大學列首50名

今年排名第16位的城市大學，下跌了一位，接著排第18位的理工大學，則比去年上升一位。最大變化的是浸會大學，繼去年打入首百大，攀升42位至第63位，今年再上升13位至第50名，令本港上榜的6間大學全列首50名。

THE指，本港自2017年後再度有6間大學晉身首50名，又指本港兩間大學列榜上首10名，在今年展示了強勢表現。

清華大學。（視覺中國）

首十間大學不變 內地5大學列首十

2025年首十間大學與去年一樣，部分排名有變。首6位排名均不變，依次為清華大學、北京大學、新加坡國立大學、南洋理工大學，東京大學及香港大學。中國內地共有5間大學位列首十，其中復旦大學和浙江大學排名均上升一位，今年分別排第7位和第8位。而上海交通大學則由第7位，下跌3名至第10位。

今屆共有853間大學上榜，按年增加了114間，來自35個國家或地區。日本有最多院校上榜，有119間，其次為印度和中國內地，分別有107間和94間。