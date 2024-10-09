THE世界大學排名｜內地清華北大等7校列首100位　分析指兩大原因

最新泰晤士高等教育世界大學排名2025（Times Higher Education World University Rankings，簡稱THE）今日（9日）出爐，內地有四間大學躋身全球首50位內，去2024年相同。清華大學蟬聯第12位，北京大學上升一級至第13位，復旦大學及浙江大學進步顯著，均上升八級。



THE指出，在七年前的2018年，中國僅有兩所院校進入前100名，今次則增至七所大學；中國科研經費將增加13%，達到980億元，專家預測中國內地未來將在排名中再創佳績。 THE全球首席事務官菲爾．巴蒂（Phil Baty）說： 「中國內地是一個顯著的案例，展現了在強大政治意願和多年來慷慨資金投入支持下的持續卓越進步。 中國是科研強國，並擁有吸引世界頂尖人才的大學。 」



牛津大學（University of Oxford）（圖片來源：Visit Oxford）

牛津大學連續九年蟬聯世界第一

THE世界大學排名2025涵蓋全球115個地區共2,092所大學。排名由五大一級指和18項二級指標標構成，涵蓋了大學的教學、研究、知識轉移和國際化等核心任務，對研究密集型大學進行評估。

前七位大學均是英國及美國大學，英國牛津大學連續第九年蟬聯世界第一位；美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）由去第三位升上第二位；美國哈佛大學升一位，躋身三甲。

美國入榜高校最多，共有174所；日本位居第二，有119所；印度和英國並列第三，各有107所; 中國內地共有94所高校入榜，入榜高校數量位居世界第五。

中國內地和日本位列全球首200位大學增加

在2021年的THE世界大學排名中，美國有59所大學躋身世界前200名，現在已降至55所；英國從29所降至25所，德國從21所降至20所。THE指出，在此期間，只有中國內地和日本在前200名中的高校數量增加了一所以上，分別增加了6所和3所，中國現在有13所，日本有5所。

清華大學在今年的泰晤士世界大學排名保持第12位。（清華大學官方微博）

浙江大學首次進入全球前50名

中國內地高校繼續向全球前十名靠近，THE指在榜首位置取得長足進步。中國內地清華大學穩居世界第12名，連續第七年穩居中國大學榜首；排名中國內地第二的北京大學從世界第14名上升至世界第13名；覆旦大學和浙江大學在本次排名中表現有顯著進步，分別躍升至世界第36名和第47名，浙江大學是首次進入全球前50名。 上海交通大學則由43位跌至52位。

中國內地有兩所大學進入前20名，四所大學進入前50名，七所大學進入前100名，13所大學進入前200 名。THE指出，在七年前的2018年，中國僅有兩所院校進入前100名。與世界其他地區相比，中國內地高校在過去五年中進步最大，2025年的總分為43.8分，而 2020年為33.0分。

THE表示，清華大學和北京大學愈漸向世界前十名邁進的過程中，吸引了廣泛的關注；與此同時，中國的下一梯隊的高校復旦大學、浙江大學、上海交通大學、中國科學技術大學和南京大學也在過去幾年中都取得了令人矚目的進步。

北京大學在今年的泰晤士世界大學排名升一級至第13位。(資料圖片)

中國科研經費將達980億 專家預測中國院校排名將再創佳績

THE指中國政府計劃今年將全國財政科技支出增加10%，達到3,700億元人民幣，以振興國家，增強科技自立自強。科研經費將增加13%，達到980億元，以促進高水平研究型大學的發展，專家預測中國內地未來將在排名中再創佳績。

中國內地高校今年的進步主要來自專利指標。由於今年的專利數據來源比以往更加廣泛，因此能夠更加準確地反映中國向社會轉移尖端研究成果的能力。中國內地高校的進步還受到以下五項指標的推動：領域加權的引用影響力、研究生產力、卓越研究、研究實力和研究影響力。

就大國（國家/地區擁有超過50所高校上榜）而言，中國內地的研究質量在全球排名第四，僅次於德國、英國、意大利和美國；中國內地的研究質量逐年提高的幅度也在這組國家/地區中排名第二。 平均而言，在18項指標中，除國際合著、國際學生和國際學術人員外，中國內地的高校的表現均優於世界其他國家/地區。

THE全球首席事務官菲爾．巴蒂（Phil Baty）表示，絕大多數中國內地高校都取得了更大的進步，所以這是一個了不起的成就。 「中國內地是一個顯著的案例，展現了在強大政治意願和多年來慷慨資金投入支持下的持續卓越進步。 中國是科研強國，並擁有吸引世界頂尖人才的大學。 」