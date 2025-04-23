藍田5蚊4斤菜心苗揭長假悲歌　菜檔形容復活節人流稀　割價免棄置

那邊廂荃灣菜檔全場10蚊3斤，這邊廂藍田啟田市場有菜檔，復活節期間曾現5蚊4斤菜心苗，該菜檔員工今日（23日）就透露箇中原因。



今午現場所見，同一個菜檔的「銀川菜苗」售10元兩斤，該菜檔員工指，5元4斤價錢是早前復活節假期時，因應客流大減所作優惠。假期結束後，價錢亦回復正常水平。她又表示，今年每逢節日，街市人流也很少，假期時的營業額只有往年的大概一半。



復活節期間有關菜檔曾現5蚊4斤「銀川菜苗」。（讀者提供圖片）

「銀川菜苗」作價3元1斤、5元4斤

日前社交平台有消息，顯示在啟田市場一個菜檔，「銀川菜苗」作價3元1斤，甚至5元4斤，比市價十多元一斤便宜了一大截。

今日（23日）到現場查看，發現同一個菜檔的同一款菜價錢已變成10元兩斤。（洪戩昊攝）

日前社交平台有消息，顯示在啟田市場一個菜檔，「銀川菜苗」作價3元1斤，甚至5元4斤，比市價十多元一斤便宜了一大截。今日到現場查看時，同一個菜檔的同一款菜價錢已變成6元1斤及10元兩斤。

菜檔資深員工形容復活節假街市近乎沒有人 遂推出超級優惠價

該菜檔一名資深員工透露，5元4斤價錢是早前復活節假期時，因應客流大減所作的優惠。她形容當時街市近乎沒有人，所以便推出超級優惠價，以免要棄置蔬菜。她亦表示，今年每逢節日，街市人流也很少，假期時的營業額只有往年的大概一半。

今日（23日）到現場查看，發現同一個菜檔的同一款菜價錢已變成10元兩斤。（洪戩昊攝）

同一款菜價錢今已「回升」至6元1斤及10元兩斤

假期結束後，啟田市場的人流已回復，該菜檔的菜苗的價錢亦回復正常水平，但依舊是近乎全場最便宜。現場觀察，菜苗的定價由每斤6元至12元不等。